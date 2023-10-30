Политика американских неоконсерваторов на Украине и по окружению России, продолжавшаяся последние 30 лет, потерпела крах. Об этом заявил известный экономист из США, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, его статья опубликована в греческой газете "Катимерини".

"Мы вступили в завершающую стадию 30-летнего фиаско американских неоконсерваторов на Украине. План неоконсерваторов по окружению России НАТО в Черноморском регионе провалился", — пишет он.

По его словам, во избежание краха Украины необходимо пообещать не расширять НАТО на восток, а также признать Крым и новые регионы частью России. Сакс отметил, что решения, которые примут РФ и США, "будут огромного значения для мира, безопасности и процветания" всей планеты.

Экономист также назвал четыре события, разрушившие надежды неоконсерваторов на расширение НАТО на восток — Украину, Грузию и другие страны. Во-первых, очевидно, что Киев был уничтожен на поле боя, в то время как РФ выигрывает. Это ожидалось изначально, однако неоконсерваторы и СМИ отрицают это.

"Вторая причина — ослабление поддержки Европой стратегии американских неоконсерваторов. Польша больше не разговаривает с Украиной. Венгрия давно выступает против неоконсерваторов. Словакия избрала антинеоконсервативное правительство. Лидеры ЕС (Макрон, Мелони, Санчес, Шольц, Сунак и другие) получают рейтинги неодобрения гораздо выше, чем одобрения", — пишет экономист.

Третье, указал Сакс, — сокращение американской экономической помощи Украине. А четвёртое и "самое актуальное" — возможное наступление ВС России. В связи с этим он указал, что ВСУ исчерпали запасы артиллерии, средств ПВО, танков и других тяжёлых вооружений.