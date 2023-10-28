В США напомнили Киеву о "фатальном" пророчестве Киссинджера

Украина в настоящее время гибнет по вине Соединённых Штатов, стремящихся увеличить число участников Североатлантического альянса и тем самым расширить сферу влияния. Об этом заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в ходе видеовыступления, которое приводит портал "ИноСМИ".

Сакс напомнил, что нынешний конфликт на Украине имеет корни со времён распада Советского Союза, когда американцы решили расширить НАТО. Так, в 2008 году экс-хозяин Белого дома Джордж Буш пересёк "красную линию" для России, пообещав членство для Грузии и Украины. В Европе уже тогда понимали, что это очень опасный шаг.

"Это оказалось гибельным для обеих этих стран. Как говорил Генри Киссинджер: "Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки — фатально". Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели — вступлению в НАТО", — заявил профессор, отметив, что сегодня Украина "погибает на поле боя" за то, чего ей никогда не даст сделать Россия.