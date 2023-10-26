"Ожидаемо": В Совфеде указали на провал Байдена в помощи Украине
Пушков: Белый дом признал бессмысленность своих доводов для поддержки Украины
Прося конгрессменов обосновывать необходимость помощи Украине, Белый дом фактически признал провальность своей риторики на сей счёт. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя соответствующие материалы Politico. Он назвал это ожидаемым.
"Информационная обстановка в США вокруг Украины заметно меняется. Происходит ожидаемое. Теперь администрации Байдена приходится убеждать республиканцев новыми методами, фактически признавая, что их доводы об огромном значении Украины для США являются полной ерундой", — написал политик в телеграм-канале.
По данным Politico, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит конгрессменов от обеих партий обосновывать необходимость дальнейшей поддержки Украины. Там предлагают ссылаться на якобы пользу этого для экономического роста Штатов — создание новых рабочих мест и укрепление промышленности. По словам собеседника издания, это фактически значит провал прошлой риторики Белого дома.
К слову, аппетиты Джо Байдена относительно Киева и других "союзников" Штатов впечатляют. Американский лидер планировал запросить 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард должен был пойти Украине, а остальное — Тайваню и Израилю. Однако в Незалежной выразили недовольство суммой, назвав её незначительной. Впрочем, это неважно, ведь Конгресс и так не горит желанием выделять такие суммы.
Jacquelyn Martin / AP / TASS