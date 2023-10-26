"Ожидаемо": В Совфеде указали на провал Байдена в помощи Украине

Прося конгрессменов обосновывать необходимость помощи Украине, Белый дом фактически признал провальность своей риторики на сей счёт. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя соответствующие материалы Politico. Он назвал это ожидаемым.

"Информационная обстановка в США вокруг Украины заметно меняется. Происходит ожидаемое. Теперь администрации Байдена приходится убеждать республиканцев новыми методами, фактически признавая, что их доводы об огромном значении Украины для США являются полной ерундой", — написал политик в телеграм-канале.