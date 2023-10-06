Американская русофобия проистекает из Британской империи, рассказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Он отметил, что ненависть к русским прослеживается в Туманном Альбионе на протяжении столетий.

"Русофобия в Британской империи ещё более примечательна, чем в Вашингтоне. Это сильное желание сокрушить Россию можно проследить с XIX века и далее", — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Профессор добавил, что именно под влиянием Лондона русофобия пустила глубокие корни в американской культуре, а сами британцы до сих пор мыслят себя империей, из-за чего с энтузиазмом относятся к любой войне с Россией. Кроме того, указал Сакс, именно там так приветствовали с треском провалившееся контрнаступление ВСУ и "ненависть к России их ослепляет".