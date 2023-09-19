"Отвалите": Экономист раскрыл, какой сигнал Россия и другие страны подают США

Конфликт на Украине становится для США переломным моментом, хотя Вашингтон ещё не осознал, насколько шатким становится его положение на мировой арене. При этом Россия и другие страны открыто говорят "нет" гегемонии Штатов. Об этом заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

"Россия прямо сейчас говорит "нет" (США. — Прим. Лайфа), и остальные страны следом заявляют: "Отвалите. Нам не нужен мир, в котором США — гегемон. Мы хотим многополярный мир", — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу The Duran.

По его мнению, ранее у США не было сильного соперника — ни во Вьетнаме, ни в Ираке, ни в Афганистане, хотя везде они потерпели фиаско. А сейчас, утверждает Сакс, такой соперник появился в лице России.