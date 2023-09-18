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18 сентября, 08:28

"Донашивают папин пиджак": Лидер группы "Чайф" рассказал, чем Россия лучше США

Лидер группы "Чайф" Шахрин заявил, что в России стало больше патриотизма

<p>Владимир Шахрин. Обложка © ТАСС / Стоян Васев</p>

Владимир Шахрин. Обложка © ТАСС / Стоян Васев

В России стало больше патриотизма и уважения к стране, заявил в новом выпуске "Откровенно с Татаркой" блогера Лили Абрамовой лидер рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин. Он признался, что уже давно не слышал оскорбительных наименований нашей страны вроде "Рашка" или "Совок".

"Пренебрежительное "Рашка" или "Совок" давно не слышу, только из-за бугра. Эти слова из лексикона ушли. Потенциал внутренней крепости стал больше. В 90-х нас развалить было гораздо легче. Страна изменилась в лучшую сторону. Нам есть, за что любить нашу страну", — сказал он.

Музыкант также сравнил Россию и США, где бывал лично. Так, указал он, в нашей стране лучше дороги, а Штаты тем временем "донашивают" хорошо скроенный "папин пиджак", сделанный в 50–70-х годах прошлого века.

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А певица Ольга Бузова недавно призналась, что любит Россию и не собирается уезжать. Она добавила, что в том же Екатеринбурге её ждут самые преданные поклонники.

Матвей Константинов
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