"Донашивают папин пиджак": Лидер группы "Чайф" рассказал, чем Россия лучше США

В России стало больше патриотизма и уважения к стране, заявил в новом выпуске "Откровенно с Татаркой" блогера Лили Абрамовой лидер рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин. Он признался, что уже давно не слышал оскорбительных наименований нашей страны вроде "Рашка" или "Совок".

"Пренебрежительное "Рашка" или "Совок" давно не слышу, только из-за бугра. Эти слова из лексикона ушли. Потенциал внутренней крепости стал больше. В 90-х нас развалить было гораздо легче. Страна изменилась в лучшую сторону. Нам есть, за что любить нашу страну", — сказал он.

Музыкант также сравнил Россию и США, где бывал лично. Так, указал он, в нашей стране лучше дороги, а Штаты тем временем "донашивают" хорошо скроенный "папин пиджак", сделанный в 50–70-х годах прошлого века.