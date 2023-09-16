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16 сентября, 17:46

Бузова со сцены высказалась о коллегах, которые уехали из России

Ольга Бузова призналась в любви к России со сцены в Екатеринбурге

<p>Ольга Бузова на концерте в Екатеринбурге. Обложка © <a href="https://fedpress.ru/news/66/society/3267810" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РИА "ФедералПресс"</a> / Анастасия Алимпиева</p>

Ольга Бузова на концерте в Екатеринбурге. Обложка © РИА "ФедералПресс" / Анастасия Алимпиева

Звезда шоу-бизнеса и певица Ольга Бузова во время концерта в Екатеринбурге высказала мнение об уехавших коллегах. Об этом сообщает РИА "ФедералПресс".

"Люблю Россию и считаю, что лучше России ничего нет. Все уехали, а я нет", заявила Бузова.

Певица рассказала, что в Екатеринбурге живут её самые преданные поклонники. Артистке нравится, когда её имя выкрикивают из зала. Она привела в пример фразу из своей песни: "Теперь не "зая" для тебя, а просто Оля". Певица попросила называть её коротко — Оля.

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Дарья Нарыкова
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