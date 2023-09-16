Бузова со сцены высказалась о коллегах, которые уехали из России

Звезда шоу-бизнеса и певица Ольга Бузова во время концерта в Екатеринбурге высказала мнение об уехавших коллегах. Об этом сообщает РИА "ФедералПресс".

"Люблю Россию и считаю, что лучше России ничего нет. Все уехали, а я нет", — заявила Бузова.

Певица рассказала, что в Екатеринбурге живут её самые преданные поклонники. Артистке нравится, когда её имя выкрикивают из зала. Она привела в пример фразу из своей песни: "Теперь не "зая" для тебя, а просто Оля". Певица попросила называть её коротко — Оля.