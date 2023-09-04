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4 сентября, 17:25

"Будут прозревать": Прилепин высказался о сбежавших из России звёздах

Захар Прилепин предрёк возвращение в Россию большинства сбежавших артистов

Большинство уехавших за границу российских артистов обязательно вернутся в Россию и продолжат сниматься в кино, играть в спектаклях и собирать многотысячные стадионы. Такое мнение выразил писатель и политик Захар Прилепин. Он отметил, что многие звёзды уже начинают понимать, что за рубежом не всё так уж и идеально.

"Многие будут прозревать", — сказал Прилепин в беседе с телеканалом "360".

Вместе с тем, по словам писателя, некоторые сбежавшие из России артисты уже не имеют большого влияния в обществе. Это, в частности, касается Аллы Пугачёвой. Прилепин считает, что певица уже давно стала ничего не значащей фигурой для нынешнего поколения.

"Никому не нужен": Тоскующему по России Моргенштерну* дали дельный совет

"Никому не нужен": Тоскующему по России Моргенштерну* дали дельный совет

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн* заявил, что жалеет об эмиграции в США и скучает по России. После начала СВО он уехал из РФ, а в мае 2022 года его внесли в список иноагентов.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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ТАСС / Александр Щербак

Наталья Исакова
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