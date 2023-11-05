Во Франции назвали фатальную ошибку Украины перед "большим" контрнаступлением

Киев переоценил силы ВСУ, когда начал контрнаступление, заявил соучредитель французского института "Темис", занимающегося проблемами безопасности, полковник Вооружённых сил Франции в отставке Пер де Йонг. Он отметил, что ситуация для украинской армии не улучшается с лета.

"Они серьёзно думали, что с немецкими танками Leopard смогут вернуть территории обратно, однако это совершенно невозможно", — рассказал эксперт в беседе с радиостанцией Sud Radio.