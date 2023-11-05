Во Франции назвали фатальную ошибку Украины перед "большим" контрнаступлением
Французский полковник Йонг: Киев переоценил свои возможности перед контратакой
Киев переоценил силы ВСУ, когда начал контрнаступление, заявил соучредитель французского института "Темис", занимающегося проблемами безопасности, полковник Вооружённых сил Франции в отставке Пер де Йонг. Он отметил, что ситуация для украинской армии не улучшается с лета.
"Они серьёзно думали, что с немецкими танками Leopard смогут вернуть территории обратно, однако это совершенно невозможно", — рассказал эксперт в беседе с радиостанцией Sud Radio.
По оценке военного, на данном этапе всё внимание перетягивает конфликт на Ближнем Востоке, а Украина отходит на второй план. Де Йонг уверен, что итоги палестино-израильского столкновения для мирового сообщества важнее, чем судьба Незалежной.
К слову, у Киева на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке проблем становится всё больше. Конгрессмены США уже лично уведомили Владимира Зеленского, что Израиль не меньше Украины нуждается в 155-миллиметровых боеприпасах. А лучше всего дело обстоит в России, где выпуск снарядов нарастили в 12 раз.
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