Закулисный раздор: США и Украина тайно обвиняют друг друга в неудачах ВСУ

Американские и украинские политики видят причину провального контрнаступа ВСУ друг в друге. Истеблишмент двух стран не стесняется предъявлять обоюдные претензии, считают авторы газеты Washington Post.

"За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем", — сказано в материале.

По мнению аналитиков, противоречия между Киевом и Вашингтоном лишь обострились из-за неудач на фронте. Корень проблемы США видят в плохой организации общевойскового наступления "в стиле НАТО". Незалежная в ответ сетует на нехватку оружия и плохое качество поставленных образцов.

"Украинцы в свою очередь жалуются, что Запад не предоставил им достаточного количества оружия для прорыва российских укреплений и что многие из полученных ими вооружений находятся в плохом рабочем состоянии. Украине не хватает оборудования для разминирования, бронетехники и, что более важно, достаточной авиационной мощи", — написали в WP.