Закулисный раздор: США и Украина тайно обвиняют друг друга в неудачах ВСУ
WP: Истеблишмент США и Украины перекладывает друг на друга вину за неудачи ВСУ
Американские и украинские политики видят причину провального контрнаступа ВСУ друг в друге. Истеблишмент двух стран не стесняется предъявлять обоюдные претензии, считают авторы газеты Washington Post.
"За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем", — сказано в материале.
По мнению аналитиков, противоречия между Киевом и Вашингтоном лишь обострились из-за неудач на фронте. Корень проблемы США видят в плохой организации общевойскового наступления "в стиле НАТО". Незалежная в ответ сетует на нехватку оружия и плохое качество поставленных образцов.
"Украинцы в свою очередь жалуются, что Запад не предоставил им достаточного количества оружия для прорыва российских укреплений и что многие из полученных ими вооружений находятся в плохом рабочем состоянии. Украине не хватает оборудования для разминирования, бронетехники и, что более важно, достаточной авиационной мощи", — написали в WP.
В настоящий момент распиаренное контрнаступление ВСУ полностью остановлено, заявил на днях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Однако противник продолжает вести бои малыми группами, не используя бронетехнику по указке Запада, добавил он.
Flickr / The White House