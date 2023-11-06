В США увидели ещё одну причину скорой капитуляции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отдаёт невыполнимые приказы, в то время как у ВСУ закончились живая сила и боеприпасы, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

"Он даёт приказы атаковать здесь и там, а командиры на местах реагируют: "Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы, потому что всё, что у нас было, уничтожено российскими войсками в течение последних пяти месяцев", — отметил он в беседе на ютуб-канале Stephen Gardner.

Эксперт считает, что Украина медленно погибает и не имеет возможности исправить ситуацию. Джонсон отметил, что Запад остывает по отношению к Киеву, теперь ему интересна война на Ближнем Востоке.