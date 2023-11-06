В США увидели ещё одну причину скорой капитуляции Зеленского

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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский отдаёт невыполнимые для ВСУ приказы
Президент Украины Владимир Зеленский отдаёт невыполнимые приказы, в то время как у ВСУ закончились живая сила и боеприпасы, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
"Он даёт приказы атаковать здесь и там, а командиры на местах реагируют: "Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы, потому что всё, что у нас было, уничтожено российскими войсками в течение последних пяти месяцев", — отметил он в беседе на ютуб-канале Stephen Gardner.
Эксперт считает, что Украина медленно погибает и не имеет возможности исправить ситуацию. Джонсон отметил, что Запад остывает по отношению к Киеву, теперь ему интересна война на Ближнем Востоке.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на Западе прекрасно понимают, что Украина никогда не сможет одолеть Россию, даже если НАТО будет оказывать Киеву большую помощь. По мнению парламентария, многие начинают видеть во Владимире Зеленском "токсичного политика" с незавидной участью марионетки.
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