Володин: Запад понял, что Украина не победит Россию даже с поддержкой НАТО
На Западе прекрасно понимают, что Украина никогда не сможет одолеть Россию, даже если НАТО будет оказывать Киеву большую помощь. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить", — заявил он в своём телеграм-канале.
По мнению парламентария, многие начинают видеть во Владимире Зеленском "токсичного политика" с незавидной участью марионетки. В частности, это проглядывается в ситуациях, когда Киев ради собственной власти вёл на верную смерть сотни тысяч людей и торговал независимостью Незалежной.
"В этих условиях мирное население не хочет воевать, погибая за нацистов и коррупционеров. Кровавый киевский режим, чтобы сохраниться у власти, продолжает отправлять жителей на верную смерть", — подчеркнул Володин.
А ранее Лайф рассказывал, что Запад приготовил для Зеленского. Помимо того что началась активная кампания по его дистанцированию, Украине уже не стоит ждать помощи и денежных средств от европейских стран и США. "Был такой крупный мужчина на первой странице в Time, а теперь уже всё — Зеленский такой маленький-маленький где-то там в тени стоит", — подметил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
ТАСС / Марат Абулхатин