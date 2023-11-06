На Западе прекрасно понимают, что Украина никогда не сможет одолеть Россию, даже если НАТО будет оказывать Киеву большую помощь. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить", — заявил он в своём телеграм-канале.

По мнению парламентария, многие начинают видеть во Владимире Зеленском "токсичного политика" с незавидной участью марионетки. В частности, это проглядывается в ситуациях, когда Киев ради собственной власти вёл на верную смерть сотни тысяч людей и торговал независимостью Незалежной.

"В этих условиях мирное население не хочет воевать, погибая за нацистов и коррупционеров. Кровавый киевский режим, чтобы сохраниться у власти, продолжает отправлять жителей на верную смерть", — подчеркнул Володин.