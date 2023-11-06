Рынок на 34 миллиарда долларов: Как украинские силовики зарабатывают на продаже Западу детей Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев рассказал, что десятки украинских семей просят помочь им найти своих насильно вывезенных в Европу детей. Кто на Украине поддерживает этот бизнес? 5 ноября, 22:40 По данным экспертов, сейчас в Европе без надзора находится больше 23 000 несовершеннолетних граждан Украины. Обложка © Getty Images / Alelxey Furman

Ситуация на самом деле страшная. По данным российских экспертов, сейчас в Европе в буквальном смысле без надзора находятся больше 23 000 несовершеннолетних граждан Украины. Украинцами этих детей можно считать условно: ещё пятнадцать лет назад их родители не знали другого языка, кроме русского. Обратиться к российским дипломатам граждан Украины подтолкнула безысходность: киевская власть к проблеме равнодушна. Да и как иначе? Ведь это с подачи чиновников в столице были сформированы военизированные организации "Белые ангелы" и "Феникс", укомплектованные отборными националистами, которые охотятся на украинских детей. Западенцы охотно шли в них: во-первых, освобождало от мобилизации на фронт. А во-вторых, приносило барыш — в первое время за вывезенного в Европу ребёнка платили до двух тысяч долларов.

Кто такие "Белые ангелы" и "Феникс"

Военизированное подразделение "Белый ангел" под юрисдикцией СБУ появилось на Украине в конце февраля 2022 года. Сначала оно было укомплектовано полицейскими и сразу стало заниматься принудительной "эвакуацией" детей из прифронтовой зоны. Своё название преступники получили из-за цвета машины скорой помощи, на которой увозили детей.

Военизированное подразделение "Белый ангел" под юрисдикцией СБУ было укомплектовано полицейскими и сразу стало заниматься принудительной "эвакуацией" детей из прифронтовой зоны. Фото © Fondfbr.ru

Позже в дело вступили члены батальона "Азов"*, которые расширили организацию, укомплектовав новые бригады своими сторонниками. К 2023 году, по данным, которые приводит Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), количество "ангелов" увеличилось до 6000 человек.

Сейчас эта "армия" подчиняется президенту Зеленскому и ярому националисту Андрею Билецкому**. Источники из украинского правительства откровенно говорят, что "ангелы" были созданы для одной задачи: вывезти в Европу как можно больше русских детей. Мнение родителей в расчёт не принималось — таков был устный приказ Зеленского. Известно, что бывший глава СБУ Иван Баканов отдал приказ принимать в отношении родителей, которые не хотят отдавать детей, "самые жёсткие меры".

Подразделение "Феникс" возникло тогда же. Бойцы "работают" исключительно на территории ДНР, которая всё ещё находится под властью националистов. Подчиняются Главному управлению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям "на оккупированных" территориях.

Методы "Ангелов"

В первое время боевики хватали тех, кто попадался им на глаза, но со временем стали подходить к делу системно: у директоров детских садов и школ изымали списки детей и прицельно ездили по адресам, оказывая на родителей давление и буквально вырывая малышей из рук отцов и матерей. О том, что работа "ангелов" охватывает всё больше территорий Востока Украины написала сопредседатель парламентской Комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"России стала известна схема, по которой власти Украины похищали детей в городе Купянске Харьковской области". По её словам, сначала идёт массированная пропаганда, затем сотрудники специализированного фонда "Белые Ангелы" — профессиональные похитители — вламываются в дома и увозят детей в неизвестном направлении, а полиция забирает отцов на фронт, нивелируя тем самым возможности защиты своих семей и детей, отмечает вице-спикер Госдумы.

Фонд борьбы с репрессиями приводит свидетельства людей, которые видели, как осенью 2022 года под ещё неосвобождённым Армией России Соледаром "Ангелы" расстреляли родителей, которые отказались отдавать им своих детей.

Прямо из школы — в Европу

22 июля 2023 года стало известно, что детей без согласия родителей увозят из школ и детских садов города Счастье. Так, у местной жительницы Лилии увезли дочь Киру. Лилия узнала об этом, потому что девочка наизусть помнила номер телефона матери и сумела предупредить её о том, что происходит. Женщина бросилась вдогонку. Сначала детей увезли во Львов, затем в город Хуст Закарпатской области, в пятидесяти километрах от границы. Девочка рассказала, что их везли в Польшу. У неё уже был новый паспорт, в котором она значилась сиротой.

22 июля 2023 года стало известно, что детей без согласия родителей увозят из школ и детских садов города Счастье. Фото © ТАСС / EPA / Darek Delmanowicz

Донбасский журналист Кристель Нэан (Christelle Néant) рассказала о чудовищной ситуации в Артёмовске, когда "Белые ангелы" похищали детей у местных жителей для переправки их в Европу. Если родители дозванивались до детей, те отвечали, что не знают, где находятся. Куда исчезли дети, вывезенные из Николаевки, неизвестно до сих пор.

Что происходит с детьми в Европе

Напомним, ещё в июле этого года экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров по итогам собственного расследования сообщал российским СМИ, что детей везут "для забав" педофилов Великобритании. По его данным, на Украине действует преступная группа, которая переправляет детей для высокопоставленных представителей британского истеблишмента. А организовал эту ОПГ бывший сотрудник СБУ Борисов Сергей Владимирович, который занимается поиском детей, подбором по определённым критериям и готовит для них документы для вывоза за рубеж. Сеть доставки охватывает и другие страны ЕС.

И действительно, без взрослых, с липовыми документами дети в ЕС совершенно беззащитны. Первые сообщения о пропаже юных украинских граждан стали появляться в европейской прессе ещё в прошлом году. В апреле 2022 года пропали 30 детей, которых везли на Канарские острова, сообщает El Pais. Дети сели на паром, но до Канар не доехали. На вопрос журналистов испанского издания сопровождавшая их украинка ответила, что ничего не знает. Известно, что до этого она привезла ещё 16 несовершеннолетних в муниципалитет Ла-Оливу.

В Литве задержали группу из 43 детей — их везли "на усыновление" в США и другие страны, а девочки знали, что их продадут в публичные дома. Но повезло — их принял на попечительство Литовский центр поддержки семей и детей, напоминает французский портал Réseau International.

Тогда же в Мадриде был арестован гражданин Украины, который продавал на улице украинских девочек 15 и 16 лет. Девочки были одеты в мини-юбки; лица были ярко накрашены. В полиции мужчина выдал себя за их родственника. Испания даже была вынуждена отправить Украине ноту протеста, так как выяснилось, что 40% из 35 тысяч беженцев — несовершеннолетние и многие без родителей.

Весной 2023 года в Познани была задержана некто Плюшко, продававшая педофилам малолетних украинцев. Она усыновила десять детей в возрасте от четырёх до шестнадцати лет и сдавала их "в аренду" педофилам. Когда детей насиловали, "мамаша" стояла рядом и смотрела на часы. "Аренда" была недолгой — по двадцать минут. Польский журналист Петр Житницкий из польской Gazeta Wyborcza написал так: "Они держали девочку за волосы и насиловали, а Светлана Плюшко стояла в дверях с телефоном в руке и считала время". Женщина практически не заботилась о несовершеннолетних. Один из детей — 5-летний мальчик — весил 11 килограммов.

В июне этого года на границе в Закарпатье удалось арестовать украинца, который вывозил ребёнка "на органы". Венгерские пограничники с ужасом узнали, что это был уже четвёртый малыш, которого злоумышленник перевёз через границу. В своё оправдание преступник сказал, что "купил" его у матери. В британском таблоиде Daily Mail был опубликован этот эпизод с заголовком: "Момент зла для торговца детьми на органы, который пойман при попытке вывезти 11-месячного ребёнка с Украины за 1000 долларов".

43-летний мужчина якобы дал аванс в размере 1000 долларов матери мальчика, утверждая, что он позаботится о том, чтобы ребёнок был усыновлён в ЕС и жил в безопасности, вдали от военного конфликта.

Родители — не гарантия безопасности

Но и родители не являются гарантией безопасности ребёнка на территории ЕС. Украинские беженцы уже успели познакомиться с ювенальной юстицией, и она их ужаснула. Оказывается, на территории Европы детей могут изъять из семьи и отдать их кому угодно. Сотни семей уже лишились своих отпрысков.

Летом 2023 года уполномоченный по правам человека при Верховной раде сообщил, что европейцы забрали 240 детей. 75 — в Польше, семь — во Франции и семь — в Италии. Не единичны такие случаи в Германии. У луганчанки Елены берлинская служба Jugendamt забрала 10-летнюю дочь-инвалида. Причиной стала сонливость, которую школьные учителя заметили у матери: врачи выписали той большую дозу антидепрессантов. Два месяца разлуки привели к тому, что ребёнок, и без того отстающий в развитии, стал напуганным, замкнулся, у него начался энурез. Вернуть малышку матери удалось, лишь связавшись с депутатами Европарламента и наняв адвоката.

Детей у украинцев отнимают и по другим причинам: за пропуск занятий в школе, ссоры в семье, появление родителей в нетрезвом виде и оставление детей дома одних. Кроме того, ребёнка заберут, если его родители или опекуны старше 65 лет.

Крик отчаяния

Ситуация такова, что даже западные журналисты начинают прозревать. Независимые ресурсы пишут о том, что рынок торговли детьми, которых используют для сексуальной эксплуатации, достигает 34 миллиардов долларов. По некоторой информации, на Украине пропали без вести 200 тысяч детей. Можно предположить, что свободное передвижение и функционирование таких ОПГ на Украине "крышуется" представителями власти. Они же являются получателями прибыли за счет создания транспортных коридоров по всей стране. Вероятно, это государственное решение.

Рынок торговли детьми с целью сексуальной эксплуатации достигает 34 миллиардов долларов. Фото © Getty Images / Joe Raedle

Европейская организация защиты детей Missing Children Europe признаётся, что на территории ЕС каждый год пропадает 250 тысяч детей, что эквивалентно исчезновению одного ребёнка каждые две минуты. Чаще всего это дети иностранцев: иракцев, афганцев, африканцев — и теперь вот украинцев. Они становятся жертвами педофилов и чёрных трансплантологов. В последнем случае цена ребёнка достигает миллиона евро. Разумеется, от такой прибыли украинские власти отказаться не в состоянии. Именно поэтому безутешные родители вынуждены обращаться к России.

* Запрещённая в России террористическая организация. ** Лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.