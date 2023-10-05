Десятки тысяч украинских детей оказались никому не нужны в Европе

Свыше 23 тысяч детей, которых вывезли с Украины в европейские страны, остались без надзора. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Целый ряд европейских правозащитных структур констатируют, что на территории Европы в этом году фиксировалось более 23 тысяч украинских детей без надзора, которые были туда вывезены", — сказал Мирошник на пресс-конференции на тему проблемы нарушения прав детей на Украине.