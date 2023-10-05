Десятки тысяч украинских детей оказались никому не нужны в Европе
Посол Мирошник: Более 23 тысяч украинских детей остались в Европе без надзора
Свыше 23 тысяч детей, которых вывезли с Украины в европейские страны, остались без надзора. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Целый ряд европейских правозащитных структур констатируют, что на территории Европы в этом году фиксировалось более 23 тысяч украинских детей без надзора, которые были туда вывезены", — сказал Мирошник на пресс-конференции на тему проблемы нарушения прав детей на Украине.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила о раскрытии схемы похищения Западом детей на Украине. По её словам, сначала идёт массированная пропаганда, затем профессиональные похитители из специализированного фонда "Белые ангелы" вламываются в дома и увозят детей в неизвестном направлении, а полиция забирает отцов на фронт. После этого по линии фонда Save Ukraine детей перепродают в европейские страны.
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