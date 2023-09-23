Лавров попросил Гутерриша обосновать заявления о вывозе детей с Украины

Генсеку ООН Антониу Гутерришу нужно обосновать сделанные им на заседании Совбеза по Украине заявления, касающиеся "кражи" украинских детей. О необходимости данной меры заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам Недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Речь идёт о заявлении Гутерриша о якобы насильственном перемещении украинских взрослых и детей на территорию, которая находится под контролем РФ или в саму Россию. Правда, доказательств своих слов генсек ООН так и не привёл.

По словам Лаврова, Гутерриш обязан выступать от имени Секретариата ООН, как написано в уставе. Он не должен отходить от статьи 100 Устава ООН, гласящей, что все сотрудники секретариата должны быть бесстрастны, работать нейтрально, не получая указаний ни от какого правительства.

"Думаю, многих удивило выступление генерального секретаря на заседании Совбеза, где он вдруг неожиданно помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности, о том, что происходит на Украине, вдруг решил сделать очень обширный пассаж о теме детей, пропавших, похищенных, скрываемых, тех, кого голодом морят", — сообщил Лавров.

Он также напомнил, что в основном речь идёт о ребятах, вывезенных из детских домов, однако, если найдутся родители у кого-то, их незамедлительно передадут семье. Лавров вместе с этим напомнил, что Россия никогда не скрывала фамилии этих детей, а также их местонахождение.