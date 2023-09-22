Лавров начал переговоры с генсеком ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эти минуты проводит переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях Недели высокого уровня Генассамблеи. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что с радостью стал бы посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Однако он считает, что такая возможность представится ему ещё не скоро.