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22 сентября, 00:01

Лавров начал переговоры с генсеком ООН

Лавров встретился с генсеком ООН Гутерришем на полях Генассамблеи

<p>Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш на полях Генассамблеи ООН. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/6313" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш на полях Генассамблеи ООН. Обложка © t.me / Мария Захарова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эти минуты проводит переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях Недели высокого уровня Генассамблеи. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Лавров также встретился с председателем руководящего совета Йемена, главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали, Буркина-Фасо, Пакистана и главой Суверенного совета Судана.

Лавров провёл встречу с главой МИД Бразилии на полях ГА ООН

Лавров провёл встречу с главой МИД Бразилии на полях ГА ООН

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что с радостью стал бы посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Однако он считает, что такая возможность представится ему ещё не скоро.

Оксана Попова
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