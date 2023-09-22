Лавров начал переговоры с генсеком ООН
Лавров встретился с генсеком ООН Гутерришем на полях Генассамблеи
Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш на полях Генассамблеи ООН. Обложка © t.me / Мария Захарова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эти минуты проводит переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях Недели высокого уровня Генассамблеи. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Лавров также встретился с председателем руководящего совета Йемена, главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали, Буркина-Фасо, Пакистана и главой Суверенного совета Судана.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что с радостью стал бы посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Однако он считает, что такая возможность представится ему ещё не скоро.