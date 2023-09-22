Лавров провёл встречу с главой МИД Бразилии на полях ГА ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой. Встреча состоялась в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Как сообщили в МИД РФ, стороны обсудили график двусторонних контактов и договорились укреплять взаимодействие в БРИКС.

"Министры провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, договорились о дальнейшем укреплении взаимодействия России и Бразилии в ООН и её Совете Безопасности, БРИКС и на других многосторонних площадках, поддержании тесных контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран", — сказано в сообщении.