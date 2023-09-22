Лавров провёл встречу с главой МИД Бразилии на полях ГА ООН
Лавров и глава МИД Бразилии Виейра договорились укреплять взаимодействие в БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (крайний слева) и глава МИД Бразилии Мауру Виейра (крайный справа). Обложка © t.me / МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой. Встреча состоялась в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Как сообщили в МИД РФ, стороны обсудили график двусторонних контактов и договорились укреплять взаимодействие в БРИКС.
"Министры провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, договорились о дальнейшем укреплении взаимодействия России и Бразилии в ООН и её Совете Безопасности, БРИКС и на других многосторонних площадках, поддержании тесных контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран", — сказано в сообщении.
Вместе с этим в заявлении указано, что встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере.
Не такой дружелюбной была встреча главы Белого дома Джо Байдена и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в ходе которой американский лидер не пожал руку бразильскому коллеге. Более того, при выходе на сцену Байден неосторожно задел флаг Бразилии. Не лучшим образом отличился перед этой страной и Владимир Зеленский, который не стал аплодировать после выступления Лулы да Силвы на Генассамблее ООН.