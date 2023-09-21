Лавров обсудил с Гросси вопросы безопасности ЗАЭС и поставки снарядов Украине
Встреча Сергея Лаврова и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Обложка © МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси на полях Генассамблеи ООН. Главной темой переговоров стал украинский кризис, сообщили в МИД РФ.
Глава МАГАТЭ подробно обсудил с дипломатом ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Политики подтвердили обоюдный настрой на продолжение сотрудничества для минимизации угроз.
"Отмечен также долгосрочный губительный эффект применения боеприпасов с обеднённым ураном, которые коллективный Запад поставляет режиму в Киеве", — добавили в ведомстве.
Также 20 сентября Лавров выступил в Совбезе ООН, обвинив в происходящем на Украине коллективный Запад. По словам российского дипломата, именно США и их союзники устроили в стране госпереворот, сорвали Минские соглашения и провоцируют глобальный конфликт.