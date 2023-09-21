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20 сентября, 22:56

Лавров обсудил с Гросси вопросы безопасности ЗАЭС и поставки снарядов Украине

<p>Встреча Сергея Лаврова и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Обложка © <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1905355/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Встреча Сергея Лаврова и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Обложка © МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси на полях Генассамблеи ООН. Главной темой переговоров стал украинский кризис, сообщили в МИД РФ.

Глава МАГАТЭ подробно обсудил с дипломатом ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Политики подтвердили обоюдный настрой на продолжение сотрудничества для минимизации угроз.

"Отмечен также долгосрочный губительный эффект применения боеприпасов с обеднённым ураном, которые коллективный Запад поставляет режиму в Киеве", — добавили в ведомстве.

Гросси: На Запорожской АЭС отмечено некоторое улучшение ситуации с безопасностью

Гросси: На Запорожской АЭС отмечено некоторое улучшение ситуации с безопасностью

Также 20 сентября Лавров выступил в Совбезе ООН, обвинив в происходящем на Украине коллективный Запад. По словам российского дипломата, именно США и их союзники устроили в стране госпереворот, сорвали Минские соглашения и провоцируют глобальный конфликт.

Илья Пушкарев
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