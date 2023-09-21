Лавров обсудил с Гросси вопросы безопасности ЗАЭС и поставки снарядов Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси на полях Генассамблеи ООН. Главной темой переговоров стал украинский кризис, сообщили в МИД РФ.

Глава МАГАТЭ подробно обсудил с дипломатом ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Политики подтвердили обоюдный настрой на продолжение сотрудничества для минимизации угроз.

"Отмечен также долгосрочный губительный эффект применения боеприпасов с обеднённым ураном, которые коллективный Запад поставляет режиму в Киеве", — добавили в ведомстве.