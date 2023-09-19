Гросси: На Запорожской АЭС отмечено некоторое улучшение ситуации с безопасностью
Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС по-прежнему очень хрупкая, хотя и наблюдается некоторое улучшение. Об этом заявил РИА "Новости" гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Каждый день является вызовом для нас. Пока что мы видели определённое улучшение, но ситуация продолжает быть крайне хрупкой..." — ответил Гросси на вопрос, исполняются ли пять принципов ядерной безопасности станции, которые он ранее предложил.
Глава МАГАТЭ сообщил, что сейчас ЗАЭС не обстреливается, но ситуация может измениться в любой момент, так как территория является зоной боевых действий.
Напомним, в начале июля эксперты МАГАТЭ изучили крышу ЗАЭС с помощью спутниковых снимков и не нашли каких-либо взрывных устройств. Необходимость в этом появилась после того, как советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа получил сведения о том, что в ночь с 4 на 5 июля Киев был намерен атаковать станцию с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе. 5 июля он сообщил, что европейские лидеры после его предупреждения убеждали украинского президента Владимира Зеленского "не совершать непоправимое на ЗАЭС". Ночь прошла спокойно, но в Кремле уверены: угроза диверсии со стороны Киева всё ещё велика.
ТАСС / Александр Полегенько