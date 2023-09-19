Гросси: На Запорожской АЭС отмечено некоторое улучшение ситуации с безопасностью

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС по-прежнему очень хрупкая, хотя и наблюдается некоторое улучшение. Об этом заявил РИА "Новости" гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Каждый день является вызовом для нас. Пока что мы видели определённое улучшение, но ситуация продолжает быть крайне хрупкой..." — ответил Гросси на вопрос, исполняются ли пять принципов ядерной безопасности станции, которые он ранее предложил.