Тот факт, что Украина не устроила ядерную провокацию на Запорожской атомной электростанции минувшей ночью, не уменьшает рисков, что она может пойти на это в другой день. Так считает депутат Государственной думы и первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв. Как заявил он в беседе с Лайфом, киевский режим готов на всё, чтобы западные вливания продолжались, для этого ему не жалко ни людей, ни земли.

Нынешняя попытка провокации сорвалась из-за плохой подготовки, объясняет собеседник Лайфа. Киев бы пытался спихнуть вину на Россию, но слишком велики были риски, что Владимиру Зеленскому и его окружению никто не поверит.

"Киевскому режиму ведь нужна яркая реакция на Западе, а для этого не жаль ни собственного населения, ни заражённой радиацией территории. А тут слишком велик был шанс, что Украине никто не поверит. Даже инспекторы МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, не заметили там ничего, что могли бы готовить российские войска, а ведь Киеву нужно же на Россию взвалить вину", — рассуждает Журавлёв.

По словам депутата, Киев учёл уроки после диверсии на Каховской ГЭС, где слишком явно все обстоятельства указывали на причастность ВСУ. После постоянного вранья добиться нужной реакции даже от сторонников стало слишком проблематично, поэтому Украина, скорее всего, взяла паузу, чтобы подготовиться получше, но едва ли отказалась от плана ударить по Запорожской АЭС, считает собеседник Лайфа.