На снимках с американских спутников не нашли взрывных устройств на крыше ЗАЭС

Эксперты изучили крышу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с помощью снимков американской спутниковой компании Planet Labs и не смогли разглядеть каких-либо взрывных устройств. Таким образом, там отметили, что не нашли подтверждения словам украинского президента Владимира Зеленского о якобы подготовке Россией теракта с выбросом радиации на объекте, сообщает телеканал Sky News.

"Спутниковые снимки не показывают крупных взрывных устройств на крышах реакторов... Наши эксперты не смогли независимо подтвердить заявления Владимира Зеленского, который сказал, что "устройства, которые выглядят как взрывные", были на крышах третьего и четвёртого реакторов", — цитирует телеканал своих собеседников.