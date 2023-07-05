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Регион
Опубликовано 5 июля 2023, 15:07
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Инспекторы МАГАТЭ просят допуска на ЗАЭС для поиска мин и взрывчатки

Специалисты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин на объектах Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении гендиректора организации Рафаэля Гросси.

"Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, который необходим для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на объекте", — указано в сообщении, опубликованном на сайте Международного агентства по атомной энергии.

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В частности, сотрудникам МАГАТЭ нужен доступ на крыши реакторных блоков 3 и 4, а также доступ к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения на атомной станции.

Накануне вечером советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил о том, что в ночь с 4 на 5 июля Киев был намерен атаковать Запорожскую АЭС с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Сегодня он сообщил, что европейские лидеры после его предупреждения убеждали Зеленского "не совершать непоправимое на ЗАЭС". Ночь прошла спокойно, сейчас на станции обстановка штатная, но напряжение сохраняется. Песков заявил, что угроза диверсии со стороны Киева всё ещё велика.

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ТАСС / Александр Полегенько

Иван Косицын
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