Инспекторы МАГАТЭ просят допуска на ЗАЭС для поиска мин и взрывчатки

Специалисты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин на объектах Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении гендиректора организации Рафаэля Гросси.

"Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, который необходим для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на объекте", — указано в сообщении, опубликованном на сайте Международного агентства по атомной энергии.