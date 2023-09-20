Лавров на Совбезе ООН предупредил об угрозе глобального конфликта

Запад вспоминает о принципах Устава ООН и настаивает на их соблюдении только в тех случаях, когда это удовлетворяет его корыстным геополитическим интересам, увеличивая таким образом риски глобального конфликта. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.