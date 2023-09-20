Лавров на Совбезе ООН предупредил об угрозе глобального конфликта
Лавров на Совбезе ООН: Политика Запада повышает риски глобального конфликта
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Запад вспоминает о принципах Устава ООН и настаивает на их соблюдении только в тех случаях, когда это удовлетворяет его корыстным геополитическим интересам, увеличивая таким образом риски глобального конфликта. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.
"Сегодня Запад обращается к уставным нормам и принципам выборочно, от случая к случаю, исключительно сообразно своим корыстным геополитическим потребностям. Это неизбежно ведёт к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся и разжиганию новых очагов напряжённости. Растут и риски глобального конфликта", — сказал глава российского МИД.
Ранее сообщалось, что делегация России во главе с постпредом при ООН Василием Небензей была в зале Совбеза в ходе выступления Владимира Зеленского. Лавров в это время отсутствовал. А уже во время своего выступления глава МИД РФ заявил, что западные страны несут ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны из-за того, что они сорвали выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта.