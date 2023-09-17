Лавров заявил, что США управляют конфликтом на Украине
Лавров: Вашингтон управляет войной на Украине, поставляет оружие и разведданные
Соединённые Штаты управляют сегодня украинским конфликтом, поставляют оружие и разведывательные данные. Тем самым американцы ведут войну против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Видео опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Сергей Лавров заявил, что США ведут войну против России. Видео Telegram / Павел Зарубин
"Что бы они ни говорили, они управляют войной на Украине, поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", — сказал министр.
По его словам, Украину на протяжении долгих лет готовили, чтобы "её руками и её телами" вести борьбу для нанесения стратегического поражения РФ. Таким образом Лавров прокомментировал решение Белого дома поставить Киеву ещё более дальнобойные ракеты.
Ранее сообщалось, что США могут отправить Украине дальнобойные ATACMS этой осенью. Причём, как пишет The Wall Street Journal, в Белом доме рассматривают передачу ограниченного количества таких ракет. Позднее Вашингтон анонсировал очередной пакет вооружений Киеву. При этом портал Axios сообщил, что США не объявят о поставках ATACMS во время визита Владимира Зеленского.
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