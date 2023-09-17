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17 сентября, 09:52

Лавров заявил, что США управляют конфликтом на Украине

Лавров: Вашингтон управляет войной на Украине, поставляет оружие и разведданные

Соединённые Штаты управляют сегодня украинским конфликтом, поставляют оружие и разведывательные данные. Тем самым американцы ведут войну против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Видео опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Сергей Лавров заявил, что США ведут войну против России. Видео Telegram / Павел Зарубин

"Что бы они ни говорили, они управляют войной на Украине, поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", — сказал министр.

По его словам, Украину на протяжении долгих лет готовили, чтобы "её руками и её телами" вести борьбу для нанесения стратегического поражения РФ. Таким образом Лавров прокомментировал решение Белого дома поставить Киеву ещё более дальнобойные ракеты.

На Украине заявили о скорой поставке американских ракет ATACMS

На Украине заявили о скорой поставке американских ракет ATACMS

Ранее сообщалось, что США могут отправить Украине дальнобойные ATACMS этой осенью. Причём, как пишет The Wall Street Journal, в Белом доме рассматривают передачу ограниченного количества таких ракет. Позднее Вашингтон анонсировал очередной пакет вооружений Киеву. При этом портал Axios сообщил, что США не объявят о поставках ATACMS во время визита Владимира Зеленского.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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