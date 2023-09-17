Лавров заявил, что США управляют конфликтом на Украине

Соединённые Штаты управляют сегодня украинским конфликтом, поставляют оружие и разведывательные данные. Тем самым американцы ведут войну против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Видео опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Сергей Лавров заявил, что США ведут войну против России. Видео Telegram / Павел Зарубин

"Что бы они ни говорили, они управляют войной на Украине, поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", — сказал министр.