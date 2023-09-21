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21 сентября, 07:55

Гутерриш в ООН заявил, что человечество открыло врата в ад

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш подверг жёсткой критике человечество за неспособность добиться прогресса в борьбе с изменением климата. Об этом он сообщил во время выступления в ООН.

Гутерриш заявил, что люди "открыли врата ада". По его мнению, жители Земли движутся к нестабильному и опасному миру.

"У нас существует такой уровень раскола между сверхдержавами, какого не было со времён Второй мировой войны. Даже во время холодной войны всё было более предсказуемо, чем сегодня", подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш не ждёт скорого мирного решения конфликта на Украине

Гутерриш не ждёт скорого мирного решения конфликта на Украине

Ранее Антониу Гутерриш заявил, что лето 2023 года стало самым жарким в истории. По его словам, начался самый настоящий климатический кризис. В мире существуют проблемы с климатом, которые человечество должно решить.

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ТАСС / EPA / JUSTIN LANE

Дарья Нарыкова
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