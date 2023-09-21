Гутерриш в ООН заявил, что человечество открыло врата в ад

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш подверг жёсткой критике человечество за неспособность добиться прогресса в борьбе с изменением климата. Об этом он сообщил во время выступления в ООН.

Гутерриш заявил, что люди "открыли врата ада". По его мнению, жители Земли движутся к нестабильному и опасному миру.

"У нас существует такой уровень раскола между сверхдержавами, какого не было со времён Второй мировой войны. Даже во время холодной войны всё было более предсказуемо, чем сегодня", — подчеркнул генсек ООН.