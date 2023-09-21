Гутерриш в ООН заявил, что человечество открыло врата в ад
Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш подверг жёсткой критике человечество за неспособность добиться прогресса в борьбе с изменением климата. Об этом он сообщил во время выступления в ООН.
Гутерриш заявил, что люди "открыли врата ада". По его мнению, жители Земли движутся к нестабильному и опасному миру.
"У нас существует такой уровень раскола между сверхдержавами, какого не было со времён Второй мировой войны. Даже во время холодной войны всё было более предсказуемо, чем сегодня", — подчеркнул генсек ООН.
Ранее Антониу Гутерриш заявил, что лето 2023 года стало самым жарким в истории. По его словам, начался самый настоящий климатический кризис. В мире существуют проблемы с климатом, которые человечество должно решить.
ТАСС / EPA / JUSTIN LANE