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6 сентября, 09:38

ООН объявила о начале климатического кризиса после самого жаркого лета в истории

Генсек ООН Гутерриш заявил, что лето 2023 года стало самым жарким в истории

Прошедшее лето оказалось наиболее жарким за весь период наблюдений, что подтверждает наличие существующих климатических проблем и требует вмешательства человека. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Наша планета только что перенесла сезон кипения самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис", подчеркнул он.

По его словам, критические изменения климата происходят быстрее, чем ожидалось, поэтому все страны должны сплотиться в борьбе за стабилизацию ситуации.

"Мы всё ещё можем избежать худшего", — заключил Гутерриш.

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Напомним, лето в Европе оказалось жарким. На юге Франции 21 августа были установлены новые температурные рекорды. Так, в городе Лапалю (департамент Воклюз) температура поднялась до +42,7 °C, а в Венсобре и Пюи-Сен-Мартене (департамент Дром) зафиксировано +42,4 °C и +42,5 °C соответственно. А из-за сильной жары, установившейся летом в Испании, погибли по меньшей мере два человека. Температура достигала отметки 44 градуса.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
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