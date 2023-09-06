ООН объявила о начале климатического кризиса после самого жаркого лета в истории

Прошедшее лето оказалось наиболее жарким за весь период наблюдений, что подтверждает наличие существующих климатических проблем и требует вмешательства человека. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Наша планета только что перенесла сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис", — подчеркнул он.

По его словам, критические изменения климата происходят быстрее, чем ожидалось, поэтому все страны должны сплотиться в борьбе за стабилизацию ситуации.

"Мы всё ещё можем избежать худшего", — заключил Гутерриш.