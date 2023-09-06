ООН объявила о начале климатического кризиса после самого жаркого лета в истории
Генсек ООН Гутерриш заявил, что лето 2023 года стало самым жарким в истории
Прошедшее лето оказалось наиболее жарким за весь период наблюдений, что подтверждает наличие существующих климатических проблем и требует вмешательства человека. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Наша планета только что перенесла сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис", — подчеркнул он.
По его словам, критические изменения климата происходят быстрее, чем ожидалось, поэтому все страны должны сплотиться в борьбе за стабилизацию ситуации.
"Мы всё ещё можем избежать худшего", — заключил Гутерриш.
Напомним, лето в Европе оказалось жарким. На юге Франции 21 августа были установлены новые температурные рекорды. Так, в городе Лапалю (департамент Воклюз) температура поднялась до +42,7 °C, а в Венсобре и Пюи-Сен-Мартене (департамент Дром) зафиксировано +42,4 °C и +42,5 °C соответственно. А из-за сильной жары, установившейся летом в Испании, погибли по меньшей мере два человека. Температура достигала отметки 44 градуса.
ТАСС / Zuma