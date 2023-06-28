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28 июня, 11:35

Экстремальная жара в Испании убила двух человек

El Diario: В Испании из-за экстремальной жары умерли два человека

Из-за сильной жары, установившейся в последнее время в Испании, погибло по меньшей мере два человека. Об этом сообщила в среду газета El Diario.

Согласно изданию, в автономном сообществе Андалусия 47-летний фермер умер от теплового удара во время работы в поле, ещё один 46-летний мужчина скончался в регионе Кастилия-Ла-Манча. В автономном сообществе Эстремадура из-за сильной жары госпитализировали двух человек 61 и 56 лет.

На этой неделе Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило граждан о неблагоприятной погоде во многих провинциях — температура достигла отметки в 44 градуса.

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Ранее кардиолог предупредил, что в жару у пациентов с больным сердцем может случиться гипертонический криз. Комфортной внешней средой для организма считается диапазон температур около 18–25 градусов Цельсия.

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ТАСС / AP / Paul White

Ирина Фальке
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