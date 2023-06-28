Экстремальная жара в Испании убила двух человек

Из-за сильной жары, установившейся в последнее время в Испании, погибло по меньшей мере два человека. Об этом сообщила в среду газета El Diario.

Согласно изданию, в автономном сообществе Андалусия 47-летний фермер умер от теплового удара во время работы в поле, ещё один 46-летний мужчина скончался в регионе Кастилия-Ла-Манча. В автономном сообществе Эстремадура из-за сильной жары госпитализировали двух человек 61 и 56 лет.

На этой неделе Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило граждан о неблагоприятной погоде во многих провинциях — температура достигла отметки в 44 градуса.