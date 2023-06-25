Кардиолог предупредил, насколько экстремальная жара опасна для сердца

Экстремально жаркая погода может плохо переноситься даже здоровыми людьми. А у пациентов с проблемами с сердечно-сосудистой системой такая погода может стать причиной гипертонического криза. Как жара влияет на сердце и его работу, объяснил кардиолог клиники "Евроонко", кандидат медицинских наук Сергей Кадин в беседе с Лайфом.

Специалист для начала объяснил, как организм управляется с внутренней и внешней тепловой энергией. По его словам, работа сердечно-сосудистой системы тесно взаимосвязана с различными жизненными задачами. Одна из них — терморегуляция. Как приём, так и отдача тепловой энергии в нашем теле тоже осуществляется кровью, которая наполняет крупные и мелкие сосуды. Значительная часть регуляции этого потока выполняется сердцем.

"Другая часть — это управление шириной просвета микрососудов кожи, благодаря чему поверхность тела может становиться более или менее открытой для теплопередачи", — добавил Кадин.

В организме человека, продолжил он, обычно производится столько тепловой энергии, что, если бы она вся оставалась внутри, то органы и ткани, а главное, головной мозг, перегрелись бы очень быстро, что смертельно опасно. Поэтому в жаркой среде микрососуды кожи расширяются, и объём протекающей через них крови увеличивается. Тогда на теле появляется покраснение, поскольку вырабатывается лишняя энергия в окружающий воздух.

"Чтобы обеспечить "освежающий" поток крови, необходимо иметь в организме достаточное количество жидкости, а раз её стало больше, то и сердцу следует интенсифицировать работу, увеличив силу и частоту сокращений. Дополнительная жидкость быстро заимствуется из тканевых депо, но потом этот "долг" нужно безотлагательно вернуть, то есть выпить её достаточное количество", — объяснил кардиолог.

По его словам, если придерживаться такого правила, то запас прочности системы будет большой. Комфортной внешней средой для организма считается диапазон температур около 18–25 градусов Цельсия. Проблемы могут начаться, когда либо наружная температура чрезмерная, либо сердце функционально не вполне состоятельно, или же не хватает воды. Способность сердца поддерживать адекватную терморегуляцию утрачивается при дополнительной нагрузке от физической работы или психоэмоционального стресса.

"Если сердце нездорово или нарушена регуляция его работы, нагревание организма может спровоцировать сердечный приступ или гипертонический криз — опасные для жизни осложнения", — подчеркнул Кадин.

Но бывают случаи, когда сердце не справляется с работой, необходимой для поддержания температурных условий функционирования мозга. Это состояние называется тепловой удар. Тогда наступает вялость, слабость, потеря сознания, повышается температура тела, пульс зашкаливает. И без специальных средств трудно справиться с этим состоянием.

"Именно поэтому даже здоровому, а тем более больному сердцу в условиях жары необходимо создавать комфортные условия для работы: поток свежего воздуха, обилие питьевой воды (в любой, но, разумеется, безалкогольной форме), покой, психологический комфорт и минимум физической нагрузки, а при необходимости — и медикаментозную поддержку", — резюмировал врач.