Врач рассказала, с помощью какой процедуры перестать обливаться потом в жару

Летом повышенное потоотделение может быть вызвано перегревом организма, высокой влажностью воздуха, и в большинстве случаев является нормальной физиологической реакцией организма. Выделение пота — это естественный механизм охлаждения организма и защиты от перегрева. Однако бывают случаи повышенного потоотделения. Как с этим бороться, Лайфу рассказала врач-косметолог, специалист по коррекции фигуры "СМ-Косметология" Анастасия Савина.

По словам специалиста, к повышенной потливости может приводить не только жара, но и хронический стресс, лишний вес и одежда из синтетических тканей. Также обильное потоотделение может быть связано с некоторыми заболеваниями: гормональными нарушениями, заболеваниями нервной системы и инфекционными болезнями.

Существует множество методов коррекции повышенного отделения, или гипергидроза, начиная от применения наружных средств и заканчивая хирургическим вмешательством.

"В косметологии корректируется именно локальный гипергидроз (состояние, при котором повышенное потоотделение наблюдается в определённых областях тела, например, на ладонях, подмышечных впадинах и т.д.) с помощью инъекций ботулотоксина. Сейчас этот метод является самым эффективным, доступным и безопасным. Важно проводить процедуру у врача-косметолога — и обязательно сертифицированными препаратами", — предупредила Савина.

Как проводится процедура: область введения определяют пробой Минора. После неё площадь гипергидроза отмечают маркером и проводят процедуру. При необходимости наносится аппликационная анестезия, что делает введение препарата более комфортным.

"Инъекции ботулотоксина могут привести к заметному снижению потоотделения уже после первой процедуры. Оценивать эффективность этого метода следует через две недели, так как для полного проявления действия этой процедуры может потребоваться некоторое время. Эффект может длиться до полугода в зависимости от количества дозы и индивидуальных особенностей", — добавила косметолог.