Врач предупредил о последствиях избавления от запаха пота при помощи ботокса

Для борьбы с запахом пота одни пользуются обычными дезодорантами, а другие делают инъекции ботокса. У каждого из этих методов есть свои плюсы и минусы. О них рассказал онколог Данаил Назлиев.

Он отметил, что купить дезодорант гораздо дешевле, чем сделать инъекцию. Иногда такое средство хорошо защищает, однако относительно быстро выветривается и может вызвать раздражение кожи.

"Главное преимущество дезодоранта в том, что он прост в использовании и не требует специальной подготовки. Достаточно нанести средство на кожу, и оно сразу же начнёт действовать. Главный недостаток дезодоранта в том, что он не всегда работает", — написал медик в телеграм-канале.

Инъекции ботокса дают более долговременный эффект — до шести месяцев. Они блокируют нервы, которые заставляют потовые железы активизироваться, поэтому уменьшается количество выделяемого пота.

"Главный недостаток инъекций ботокса в том, что они могут быть дорогими и требуют многократных процедур. Кроме того, некоторые люди считают, что инъекции могут вызывать дискомфорт или боль и существует риск побочных эффектов, таких как мышечная слабость и синяки", — указал Назлиев.