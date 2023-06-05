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5 июня, 09:01

Врач предупредил о последствиях избавления от запаха пота при помощи ботокса

Онколог Назлиев: Инъекции ботокса дольше защищают от пота, но могут навредить

Для борьбы с запахом пота одни пользуются обычными дезодорантами, а другие делают инъекции ботокса. У каждого из этих методов есть свои плюсы и минусы. О них рассказал онколог Данаил Назлиев.

Он отметил, что купить дезодорант гораздо дешевле, чем сделать инъекцию. Иногда такое средство хорошо защищает, однако относительно быстро выветривается и может вызвать раздражение кожи.

"Главное преимущество дезодоранта в том, что он прост в использовании и не требует специальной подготовки. Достаточно нанести средство на кожу, и оно сразу же начнёт действовать. Главный недостаток дезодоранта в том, что он не всегда работает", — написал медик в телеграм-канале.

Инъекции ботокса дают более долговременный эффект — до шести месяцев. Они блокируют нервы, которые заставляют потовые железы активизироваться, поэтому уменьшается количество выделяемого пота.

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"Главный недостаток инъекций ботокса в том, что они могут быть дорогими и требуют многократных процедур. Кроме того, некоторые люди считают, что инъекции могут вызывать дискомфорт или боль и существует риск побочных эффектов, таких как мышечная слабость и синяки", — указал Назлиев.

Ранее Лайф рассказывал о том, как одеваться в жару, чтобы не получить тепловой удар. По мнению медика, одежда в этот период должна быть светлой и свободной.

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Freepic / wayhomestudio

Илья Суриков
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