Учёные выяснили, какие два запаха лучше всего отпугивают комаров

Американские учёные выяснили, почему одни люди чаще других страдают от комариных укусов. Оказалось, всё дело в запахе пота. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Биологи устроили эксперимент в Замбии, где изучили поведение африканских малярийных комаров Anopheles gambiae. Исследование проводилось на открытой местности со специальной площадкой, на которой расположили шесть палаток. Ночью в них спали участники, а их запах тела с помощью трубок и насоса выводили на специальные прокладки, имитирующие человеческую кожу. Наибольшая активность комаров приходилась на 22:00 и 2:00.

По итогам исследования биологи пришли к выводу, что сильнее всего насекомых привлекают люди, у которых повышена концентрация карбоновых кислот в поте. Их насекомые кусали чаще всего. При этом участники эксперимента, от которых исходил аромат шалфея и эвкалипта, в основном избегали укусов. По мнению учёных, результаты нужно использовать в разработке более эффективных репеллентов и ловушек.