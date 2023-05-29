Учёные выяснили, какие два запаха лучше всего отпугивают комаров
Current Biology: Комары выбирают жертву по запаху пота
Американские учёные выяснили, почему одни люди чаще других страдают от комариных укусов. Оказалось, всё дело в запахе пота. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.
Биологи устроили эксперимент в Замбии, где изучили поведение африканских малярийных комаров Anopheles gambiae. Исследование проводилось на открытой местности со специальной площадкой, на которой расположили шесть палаток. Ночью в них спали участники, а их запах тела с помощью трубок и насоса выводили на специальные прокладки, имитирующие человеческую кожу. Наибольшая активность комаров приходилась на 22:00 и 2:00.
По итогам исследования биологи пришли к выводу, что сильнее всего насекомых привлекают люди, у которых повышена концентрация карбоновых кислот в поте. Их насекомые кусали чаще всего. При этом участники эксперимента, от которых исходил аромат шалфея и эвкалипта, в основном избегали укусов. По мнению учёных, результаты нужно использовать в разработке более эффективных репеллентов и ловушек.
Ранее Лайф уже рассказывал о лучших способах, которые помогут отпугнуть комаров. Помочь в этом может, например, самое обычное мыло. Если человек помоется перед встречей с насекомыми, есть вероятность, что они не обратят на него внимания и отдадут предпочтение более пахучим особям.
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