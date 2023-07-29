Это катастрофа: Учёные встревожены прекращением циркуляции Мирового океана По их расчётам, всё стремительно идёт к полной остановке движения океанских вод, которое обеспечивает планете теплообмен и привычный климат. 28 июля, 22:40 Учёные встревожены прекращением циркуляции Мирового океана. Обложка © Океанографический институт Вудс-Хоул

Похоже, на планете вот-вот остановится крайне важный для всех жителей Земли процесс в Мировом океане, он называется термохалинная циркуляция. В переводе это примерно значит "теплосолевая". Суть в том, что перепады температуры в сочетании со степенью солёности воды вызывают её глобальные передвижения. И учёные наблюдают начало этого круговорота в Атлантическом океане. Поэтому часть этого глобального процесса получила название Атлантической меридиональной циркуляции.

Что там и как происходит: сначала Гольфстрим и прочие поверхностные тёплые течения несут нагретые верхние воды Атлантики от экватора к северу. Там они остывают. А когда солёная вода охлаждается, она делается весьма плотной. И под собственной тяжестью опускается ко дну. А поскольку это круговорот и сверху постоянно поступают всё новые и новые тяжеловесные воды, то они в океанских глубинах потихоньку смещаются в обратном Гольфстриму направлении, то есть вниз, к югу. Эти воды таким образом доходят до самой Антарктиды и по большей части там поднимаются к поверхности. Но далеко не все. Многие глубинные потоки продолжают свой путь. Одни огибают Южную Америку и попадают в Тихий океан, причём успевают пересечь большую часть его территории. А другие идут вправо, поднимаются вдоль берегов Африки и заканчивают путешествие в Индийском океане. Таким образом, процесс объединяет весь мир. Всё это длится сотни лет, а в случае с Тихим океаном — и все полторы тысячи. То есть хоть в масштабах нашей жизни это медленно, но всё-таки это происходит, происходит постоянно, безостановочно и для всеобщего блага происходить должно.

Что это даёт планете и всем нам: прежде всего теплообмен, который и создаёт в разных частях мира привычный для данного региона климат. Останови этот процесс — и последствия почувствуешь буквально в следующем сезоне. Если охлаждённая вода не будет опускаться вниз, она будет охлаждать всё наверху. А север Атлантики, к слову, омывает берега Европы, благословенного края мягкого климата. Таким образом, прекращение этой термохалинной циркуляции как минимум означает, что о "европейской зиме" можно будет забыть, она станет варварской и немилосердной. Кроме того, климатологи обещают, что одновременно в Европе станет меньше осадков. А это очень тревожные новости для сельского хозяйства. И это ещё не всё. Дело в том, что несущиеся к северу поверхностные воды "по дороге" вбирают в себя очень много углекислого газа и опускаются на дно вместе с ним. Таким образом, Мировой океан ежегодно проглатывает порядка 700 тысяч тонн CO2 и задерживает его в себе на долгие столетия.

Тающий ледник. Фото © Shutterstock

Так вот, учёные на самом деле давно уже обнаружили, что эта циркуляция замедляется. Почему: по всей видимости, прежде всего из-за тающих ледников, потому что лёд — это замёрзшая пресная вода. При замерзании морской воды соль из образующегося льда выталкивается. Тающие ледники разбавляют север Атлантики пресной водой, а когда холодная вода менее солёная, то она менее плотная и уже не так охотно опускается вниз. В последние годы это особенно очевидно, хотя циркуляция эта начала слабеть ещё в XIX веке, то есть, что характерно, в эпоху промышленной революции, а её локомотивом, как известно, и была просвещённая Европа. Так что, по сути, оказалось, что одновременно она возглавила поезд, который несёт нас в климатическую пропасть.

Когда именно мы доберёмся до места назначения, стало предметом многочисленных расчётов и прогнозов. К сожалению, планомерное отслеживание этой циркуляции ведётся лишь с 2004 года. Учёные собирают и показания приборов, установленных на воде, и измерения тока в подводных кабелях (по тому, как там идёт ток, можно судить о свойствах воды), и данные со спутников.

Недавнее сопоставление всего этого позволило нарисовать кривые линии происходящего, и многие из этих линий ведут в сторону примерно 2057 года или что-то около того. При этом, разумеется, есть элемент неопределённости, который даёт разброс по срокам в диапазоне от 2025 по 2095 год. Отсюда следует, что если в расчётах что-нибудь важное не учтено или недооценено, то термохалинная циркуляция Мирового океана может остановиться и в ближайшие пару лет. А в самом лучшем случае терпимая климатическая жизнь продлится до следующего миллениума.

Авторы Адель Романенкова