Нехороший знак: Учёные встревожены изменением цвета океанов по всему миру Яркие пятна настолько обширны, что их прекрасно видно из космоса, и для океанологов совершенно ясно, что это регионы массовой гибели всего, что дышит кислородом. 25 июля, 22:44 Corbis via Getty Images / J. Emilio Flores

Для наглядности — два спутниковых снимка одного и того же участка Северного моря: первый сделан в 2018 году, второй — в 2003-м. Как пишут океанологи, ситуация имеет глобальный характер и в общей сложности сине-зелёное бедствие охватывает 56% поверхности Мирового океана. В основном оно поражает тёплые тропические воды, но не только.





Что это такое? Это фитопланктон, то есть микроскопическая растительность, которая в своей жизни занимается фотосинтезом. И такой цвет, какой наблюдается на спутниковых снимках, говорит о том, что по большей части мы имеем дело с цианобактериями. Их альтернативное название — сине-зелёные водоросли. Они есть везде и всегда, но, когда их становится слишком много, это явление называют цветением воды и приводит оно к массовой гибели и растений, и животных. За рубежом место этого бедствия называют мёртвой зоной, у нас — зоной замора.

Цветение воды из-за размножения фитопланктона у берегов Франции в 2004 году. Фото © NASA

Самое интересное, что, вообще-то, эти водоросли сами по себе — не враг кислорода, а, наоборот, его источник: они его вырабатывают. И именно фитопланктон — на самом деле главные лёгкие планеты: он производит, по разным оценкам, как минимум половину, а то и 85% всего кислорода на Земле. Кстати, именно бурное размножение сине-зелёных водорослей когда-то круто повернуло всю эволюцию жизни на Земле — вызвало так называемую Кислородную катастрофу. Почему это была катастрофа? До нашествия цианобактерий практически всё живое на Земле абсолютно прекрасно себя чувствовало без кислорода и дышало вовсе не им, а другими веществами, то есть жизнь была анаэробной. А когда кислород стал обильно заполнять атмосферу, всё это анаэробное сообщество стало задыхаться. Тем, кто твёрдо решил выжить, пришлось приспосабливаться к новым условиям.

Так вот, спрашивается, если фитопланктон такой "кислородотворный", тогда почему при его стихийном расцветании мы имеем эти зоны замора, то есть кислородного голодания и, как следствие, массовой гибели растений и животных? Оказывается, ситуация следующая: во-первых, цианобактерии вытесняют другие разновидности растительного планктона, которые от этого гибнут. Во-вторых, многие цианобактерии ядовиты — и при их поедании мрут всевозможные мелкие рачки и прочий зоопланктон. Да и сами цианобактерии свою бурную жизнедеятельность когда-нибудь заканчивают естественным путём. Так или иначе, в результате накапливаются внушительные массы мёртвой органики. Всё, что умирает, опускается на дно и там начинает гнить. А разложение — прерогатива специализирующихся на этом бактерий. Этим бактериям нужен кислород. А живые цианобактерии, которые его вырабатывают, на дне не водятся: они в силу склонности к фотосинтезу плавают только в самых верхних водных слоях.

Таким образом, старательно разлагающих мертвечину бактерий в океанских глубинах становится всё больше, они забирают себе всё больше кислорода, а всем остальным вокруг дышать уже становится практически нечем. Это и есть мёртвая зона. Вот один из примеров того, что получается в итоге: на берег массово выбрасывается задохнувшаяся рыба.

Массовая гибель рыбы из-за размножения токсичных микроводорослей. Фото © ТАСС / AP / Felix Marquez

И теперь — почему всё это получается, то есть почему сине-зелёные водоросли расплодились? Насчёт этого сейчас ведётся расследование. Учёные подозревают, что дело совсем не в глобальном потеплении: по крайней мере, зоны замора с зонами повышения температур мало совпадают. Поэтому исследователи, в частности, обдумывают тот факт, что цианобактерии любят фосфор, а им богаты минеральные удобрения, которые постоянно смывает в Мировой океан с сельскохозяйственных полей дождями, талыми водами и в результате эрозии почв.

Авторы Адель Романенкова