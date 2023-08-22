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21 августа, 23:03

Юг Франции изнемогает от 40-градусной жары

BFMTV: На юге Франции побиты абсолютные рекорды по жаре

На юге Франции 21 августа были установлены новые температурные рекорды. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Так, в городе Лапалю (департамент Воклюз) температура поднялась до +42,7 °C, а в Венсобре и Пюи-Сен-Мартене (департамент Дром) зафиксированы +42,4 °C и +42,5 °C соответственно. В центре и на западе страны тоже очень жарко, но температура немного ниже, чем в долине Роны.

По информации телеканала, во вторник жара усилится на востоке и юге Франции. С полудня в департаментах Ардеш, Дром, Верхняя Луара и Рона будет активирован красный уровень климатической опасности.

В аномальной жаре из-за теплового взрыва в Европе увидели большие возможности для России

В аномальной жаре из-за теплового взрыва в Европе увидели большие возможности для России

А ранее СМИ раскрыли, где европейцы прячутся от изнывающей жары. В частности, число приезжих из Франции там увеличилось на 60%.

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Freepik

Лариса Сафронова
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