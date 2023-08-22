Юг Франции изнемогает от 40-градусной жары

На юге Франции 21 августа были установлены новые температурные рекорды. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Так, в городе Лапалю (департамент Воклюз) температура поднялась до +42,7 °C, а в Венсобре и Пюи-Сен-Мартене (департамент Дром) зафиксированы +42,4 °C и +42,5 °C соответственно. В центре и на западе страны тоже очень жарко, но температура немного ниже, чем в долине Роны.

По информации телеканала, во вторник жара усилится на востоке и юге Франции. С полудня в департаментах Ардеш, Дром, Верхняя Луара и Рона будет активирован красный уровень климатической опасности.