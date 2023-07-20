В аномальной жаре из-за теплового взрыва в Европе увидели большие возможности для России

Накрывшая Европу жара создаёт большие возможности для России, и стране непременно нужно ими воспользоваться. Об этом, а также о причинах аномалии рассказал независимый эксперт по климату и экологии Максим Довгялло.

"Что означает высокая температура в Европе? Это потенциальный рост спроса на наши энергоносители, которые нужны для систем охлаждения. И этим, безусловно, нужно воспользоваться. Кроме того, такая жара оказывает негативное влияние на сельскохозяйственные культуры, поэтому стоит добиваться открытия наших рынков зерна и масличных культур в ЕС", — сообщил он в эфире телеканала "Царьград".

Воздух в европейской части континента и правда нагрелся до рекордно высоких температур. На Сицилии жара достигла значения почти в 50 градусов. Эксперт связывает знойную погоду в Европе с экстремально высокой активностью Солнца, на котором недавно происходили мощнейшие выплески энергии. Так или иначе Довгялло считает эти процессы неприятными для жителей попавших под "прицел" погоды стран, но отмечает, что такое происходит не впервой.