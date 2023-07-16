Глава Кубани назвал причины смертоносных наводнений

Подтопления во время дождей в Краснодарском крае отчасти вызваны застройкой речных пойм. Единственным решением проблемы может стать постройка системы ливневых коллекторов и каналов для водоотвода. Об этом в своём telegram-канале в воскресенье рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Многие считают, что подтоплений можно было избежать, если регулярно чистить русла рек. <…> Но есть ещё и другая причина: поймы рек застроены, воде просто некуда уходить. И тут только одно решение: создавать систему ливневых коллекторов и водоотводных каналов", — сказано в сообщении главы Кубани.