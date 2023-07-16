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16 июля, 11:19

Глава Кубани назвал причины смертоносных наводнений

Губернатор Кондратьев: Подтопления в Краснодарском крае вызваны застройкой пойм

<p>Подтопления в Краснодарском крае. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Подтопления в Краснодарском крае. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Подтопления во время дождей в Краснодарском крае отчасти вызваны застройкой речных пойм. Единственным решением проблемы может стать постройка системы ливневых коллекторов и каналов для водоотвода. Об этом в своём telegram-канале в воскресенье рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Многие считают, что подтоплений можно было избежать, если регулярно чистить русла рек. <…> Но есть ещё и другая причина: поймы рек застроены, воде просто некуда уходить. И тут только одно решение: создавать систему ливневых коллекторов и водоотводных каналов", сказано в сообщении главы Кубани.

Кондратьев отметил, что на постройку такой инфраструктуры уйдут немалые средства, но того требует ситуация. Также он добавил, что согласен с местными жителями, которые заявляли, что чистка речных русел помогла бы избежать подтоплений, но основная проблема именно в застройке пойм.

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Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 12 июля Туапсинский район накрыли залповые ливни, затопившие улицы посёлков. На 13 июля было известно о троих погибших. Ещё пять человек пропали без вести. Местные власти ввели режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях.

Юрий Лысенко
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