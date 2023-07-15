Очевидцы сняли, как мощные потоки воды смыли пешеходный мост на Кубани
В Туапсинском районе Краснодарского края потоком воды снесло пешеходный мост
В Туапсинском районе Кубани из-за непрекращающихся ливней из берегов вышли реки Нечепсуха и Псебе. Сильные потоки даже снесли пешеходный мост в посёлке Новомихайловский. Кадрами испуганные очевидцы поделились в соцсетях. Многих жителей пришлось эвакуировать.
Мощные потоки воды смыли пешеходный мост в посёлке Новомихайловский на Кубани. Видео © VK / Мой Новомихайловский
"В населённом пункте Новомихайловский Туапсинского района подтопленными оказались 72 придомовые территории и 32 домовладения", — сообщили в МЧС.
Спасатели оказывают активную помощь населению. К настоящему времени из зоны подтопления спасены 48 жителей, в том числе 20 детей. Ещё 110 человек, в том числе 37 детей, были эвакуированы.
Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, сегодня в Туапсинском районе выпало около 20 миллиметров осадков, из-за чего уровень воды в местных реках сильно поднялся. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлечено более 156 человек и свыше 40 единиц техники.
Как уже рассказывал Лайф, на днях в Краснодарский край пришла непогода, на Туапсинский район обрушились залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. В ряде населённых пунктов даже ввели режим ЧС. Несколько человек числились пропавшими без вести. По последним данным, пятеро погибли.
VK / Мой Новомихайловский