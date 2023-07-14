В Туапсинском районе нашли тело пятого пропавшего без вести во время потопа

Число погибших при потопе в Туапсе выросло до пяти, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю. Речь идёт о ранее пропавшем 15-летнем подростке, находившемся в унесённом водой доме. Его тело нашли на берегу моря в посёлке Майском.

Напомним, в ночь на 12 июля на Туапсинский район Краснодарского края обрушились залповые ливни, затопившие улицы посёлков. В нескольких населённых пунктах ввели режим ЧС. Ранее сообщалось об исчезновении и гибели в результате стихии четырёх человек: троих вода застала в частном доме, а ещё одного — в автомобиле. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".