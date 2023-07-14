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14 июля, 15:10

В Туапсинском районе нашли тело пятого пропавшего без вести во время потопа

Число погибших при потопе в Туапсинском районе выросло до пяти

Число погибших при потопе в Туапсе выросло до пяти, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю. Речь идёт о ранее пропавшем 15-летнем подростке, находившемся в унесённом водой доме. Его тело нашли на берегу моря в посёлке Майском.

Работа Следственного комитета на месте обнаружения тела 15-летнего подростка. Видео © Telegram / "СУ СКР по Краснодарскому краю"

На опубликованных Следственным комитетом кадрах — работа сотрудников на месте обнаружения тела. Председателю ведомства Александру Бастрыкину доложено о расследовании уголовного дела.

Напомним, в ночь на 12 июля на Туапсинский район Краснодарского края обрушились залповые ливни, затопившие улицы посёлков. В нескольких населённых пунктах ввели режим ЧС. Ранее сообщалось об исчезновении и гибели в результате стихии четырёх человек: троих вода застала в частном доме, а ещё одного — в автомобиле. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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Telegram / "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Матвей Константинов
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