В Туапсинском районе нашли тело пятого пропавшего без вести во время потопа
Число погибших при потопе в Туапсинском районе выросло до пяти
Число погибших при потопе в Туапсе выросло до пяти, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю. Речь идёт о ранее пропавшем 15-летнем подростке, находившемся в унесённом водой доме. Его тело нашли на берегу моря в посёлке Майском.
Работа Следственного комитета на месте обнаружения тела 15-летнего подростка. Видео © Telegram / "СУ СКР по Краснодарскому краю"
На опубликованных Следственным комитетом кадрах — работа сотрудников на месте обнаружения тела. Председателю ведомства Александру Бастрыкину доложено о расследовании уголовного дела.
Напомним, в ночь на 12 июля на Туапсинский район Краснодарского края обрушились залповые ливни, затопившие улицы посёлков. В нескольких населённых пунктах ввели режим ЧС. Ранее сообщалось об исчезновении и гибели в результате стихии четырёх человек: троих вода застала в частном доме, а ещё одного — в автомобиле. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Telegram / "СУ СКР по Краснодарскому краю"