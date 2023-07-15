Новосибирск засыпало градом размером с куриное яйцо

После знойной жары в Новосибирск пришла непогода. В городе выпали осадки в виде мощных ливней и града размером с куриное яйцо. Кадрами ледышек удивлённые жители поделились в соцсетях.

"Минут 30 назад в Новосибирске, Первомайский район, гроза, ливень, град. Размеры градин оцените..." — пишет один из местных жителей.









Однако не все оказались рады внезапному погодному явлению, оставившему отпечаток не только на асфальте, но и на припаркованных автомобилях. Теперь многие стёкла машин разбиты, а крыши помяты.

Ещё накануне ГУ МЧС по региону предупреждало жителей об ухудшении погоды. Уточнялось, что 15 и 16 июля в области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные ливни, грозы, град и усиление ветра до 17–22 метров в секунду, а при грозах — шквалы до 25 метров в секунду.