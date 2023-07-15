Новосибирск засыпало градом размером с куриное яйцо
Мощный циклон из Сочи принёс в Новосибирск град размером с куриное яйцо
Осадки в виде града, выпавшие в Новосибирске. Обложка © VK / Александра Адова / Константин Кошкин
После знойной жары в Новосибирск пришла непогода. В городе выпали осадки в виде мощных ливней и града размером с куриное яйцо. Кадрами ледышек удивлённые жители поделились в соцсетях.
"Минут 30 назад в Новосибирске, Первомайский район, гроза, ливень, град. Размеры градин оцените..." — пишет один из местных жителей.
Однако не все оказались рады внезапному погодному явлению, оставившему отпечаток не только на асфальте, но и на припаркованных автомобилях. Теперь многие стёкла машин разбиты, а крыши помяты.
Ещё накануне ГУ МЧС по региону предупреждало жителей об ухудшении погоды. Уточнялось, что 15 и 16 июля в области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные ливни, грозы, град и усиление ветра до 17–22 метров в секунду, а при грозах — шквалы до 25 метров в секунду.
Как уже рассказывал Лайф, непогоду в Новосибирскую область принёс разрушительный циклон, который до этого успел набедокурить в Сочи. Синоптики сообщали, что он направился на север России — на Урал и юг Сибири — и затронет также Омскую и Томскую области, центральные районы Красноярского края и север Иркутской области.