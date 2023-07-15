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15 июля, 10:21

Новосибирск засыпало градом размером с куриное яйцо

Мощный циклон из Сочи принёс в Новосибирск град размером с куриное яйцо

<p>Осадки в виде града, выпавшие в Новосибирске. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall16312981_9610" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александра Адова</a> / <a href="https://vk.com/wall2565206_40165" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Константин Кошкин </a></p>

Осадки в виде града, выпавшие в Новосибирске. Обложка © VK / Александра Адова / Константин Кошкин

После знойной жары в Новосибирск пришла непогода. В городе выпали осадки в виде мощных ливней и града размером с куриное яйцо. Кадрами ледышек удивлённые жители поделились в соцсетях.

"Минут 30 назад в Новосибирске, Первомайский район, гроза, ливень, град. Размеры градин оцените..." — пишет один из местных жителей.

  • Град повредил стёкла автомобилей в Новосибирске. © VK / НСО 24/7
    Град повредил стёкла автомобилей в Новосибирске. © VK / НСО 24/7
  • Град повредил стёкла автомобилей в Новосибирске. © VK / НСО 24/7
    Град повредил стёкла автомобилей в Новосибирске. © VK / НСО 24/7
  • Осадки в виде града, выпавшие в Новосибирске. Обложка © VK / АСТ-54
    Осадки в виде града, выпавшие в Новосибирске. Обложка © VK / АСТ-54
  • Осадки в виде града, выпавшие в Новосибирске. Обложка © VK / АСТ-54
    Осадки в виде града, выпавшие в Новосибирске. Обложка © VK / АСТ-54

Град повредил стёкла автомобилей в Новосибирске. © VK / НСО 24/7

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Однако не все оказались рады внезапному погодному явлению, оставившему отпечаток не только на асфальте, но и на припаркованных автомобилях. Теперь многие стёкла машин разбиты, а крыши помяты.

Ещё накануне ГУ МЧС по региону предупреждало жителей об ухудшении погоды. Уточнялось, что 15 и 16 июля в области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные ливни, грозы, град и усиление ветра до 17–22 метров в секунду, а при грозах — шквалы до 25 метров в секунду.

Как уже рассказывал Лайф, непогоду в Новосибирскую область принёс разрушительный циклон, который до этого успел набедокурить в Сочи. Синоптики сообщали, что он направился на север России — на Урал и юг Сибири — и затронет также Омскую и Томскую области, центральные районы Красноярского края и север Иркутской области.

Дачникам рассказали, как можно спасти огород от града

Дачникам рассказали, как можно спасти огород от града

Николь Вербер
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