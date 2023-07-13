Дачникам рассказали, как можно спасти огород от града

Для защиты огорода от града можно накрыть грядки толстыми и плотными материалами, например плёнкой. Такой совет дала доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья Людмила Лящева.

"Для грядок с растениями, такими как кабачки, тыквы, укроп, салаты, петрушка, свёкла, морковь, можно просто накрыть грядки плотной агротканью либо плёнкой. Ну, конечно, они помнутся немножко, но всё равно это не то что град полностью там отобьёт листья", — отметила она в беседе с Ura.ru.

Томаты открытого грунта эксперт рекомендует накрыть агрилом или другим материалом, который натягивается на опоры. Специалист призвала защитить парники и теплицы, ведь природная стихия может дотянуться даже до тех растений, что находятся с краю.

Если град всё же повредил растения, то спасти их можно. Для этого надо постричь их садовыми ножницами, после чего пойдут новые побеги и листья. Также их необходимо удобрить — подойдут мочевина, "Эпин-экстра" и "Циркон".