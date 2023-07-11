Град размером с куриное яйцо повредил автомобили и крыши домов в Сочи

В мэрии Сочи заявили, что из-за града были повреждены кровли частных жилых домов и автомобили. Информация о пострадавших не поступала, инфраструктурные объекты не разрушены. Также со стороны Туапсе видны смерчи, но они распадаются над морем, берега не достигают. Грозовой фронт смещается в сторону Лоо и центра Сочи. Эксперты указали, что максимальный диаметр выпавшего в городе града достигает 35 миллиметров, что относится к категории опасных явлений. Штормовое предупреждение в связи с непогодой в Сочи продлено до конца дня вторника, 11 июля, купание на пляжах запрещено.