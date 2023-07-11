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11 июля, 13:26

Град размером с куриное яйцо повредил автомобили и крыши домов в Сочи

Крупный град прошёл в Лазаревском районе Сочи. Из-за разгула стихии пострадали частные дома и машины. Также в городе продолжаются сильные дожди.

Крупный град в Сочи повредил автомобили и крыши частных домов. Видео © t.me / chp_sochi

В мэрии Сочи заявили, что из-за града были повреждены кровли частных жилых домов и автомобили. Информация о пострадавших не поступала, инфраструктурные объекты не разрушены. Также со стороны Туапсе видны смерчи, но они распадаются над морем, берега не достигают. Грозовой фронт смещается в сторону Лоо и центра Сочи. Эксперты указали, что максимальный диаметр выпавшего в городе града достигает 35 миллиметров, что относится к категории опасных явлений. Штормовое предупреждение в связи с непогодой в Сочи продлено до конца дня вторника, 11 июля, купание на пляжах запрещено.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Сочи прошли мощные ливни, которые привели к сильному потопу в городе. Потоком воды даже уносило автомобили, звучали тревожные сирены. Во время подтопления на федеральной территории "Сириус" пропал мужчина. А эколог Илья Рыбальченко назвал природным пубертатом накрывшие Сочи мощнейшие ливни. Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что закрытые из-за ливней городские пляжи будут открывать, когда шторм в море прекратится.

Обложка ©

t.me / chp_sochi

Иван Косицын
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