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11 июля, 08:28

Мэр Сочи рассказал, когда в городе снова откроют пляжи

Мэр Сочи Копайгородский: Пляжи будут открывать, когда в море прекратится шторм

В Сочи будут постепенно открывать пляжи, которые до этого закрыли из-за ливней. Об этом рассказал мэр города Алексей Копайгородский. По его словам, ограничения снимут, когда шторм в море прекратится.

По словам градоначальника, в городе уже установилась солнечная погода, которая позволяет приводить в порядок береговую полосу. Однако волны в море всё ещё есть.

"Пляжи пока закрыты для купания. Они постепенно будут открываться, как только море полностью успокоится", — написал Копайгородский в телеграм-канале.

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Он добавил, что постепенно город Сочи возвращается к привычной жизни. Сейчас уже работают основные объекты туристического показа. Мэр рекомендовал временно отказаться от самостоятельного отдыха возле рек, поскольку это может быть опасно.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Сочи прошли мощные ливни, которые привели к сильному потопу в городе. Потоком воды даже уносило автомобили, звучали тревожные сирены. Во время подтопления на федеральной территории "Сириус" пропал мужчина.

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Telegram / Алексей Копайгородский

Илья Суриков
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