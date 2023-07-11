Мэр Сочи рассказал, когда в городе снова откроют пляжи

В Сочи будут постепенно открывать пляжи, которые до этого закрыли из-за ливней. Об этом рассказал мэр города Алексей Копайгородский. По его словам, ограничения снимут, когда шторм в море прекратится.

По словам градоначальника, в городе уже установилась солнечная погода, которая позволяет приводить в порядок береговую полосу. Однако волны в море всё ещё есть.

"Пляжи пока закрыты для купания. Они постепенно будут открываться, как только море полностью успокоится", — написал Копайгородский в телеграм-канале.

Он добавил, что постепенно город Сочи возвращается к привычной жизни. Сейчас уже работают основные объекты туристического показа. Мэр рекомендовал временно отказаться от самостоятельного отдыха возле рек, поскольку это может быть опасно.