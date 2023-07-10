Могло смыть в море: Сотрудник водоканала пропал во время залповых ливней в Сочи
Мужчина пропал во время потопа в "Сириусе"
Во время подтопления на федеральной территории (ФТ) "Сириус" пропал мужчина, его пустую машину нашли в районе улицы Черновицкой под мостом. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО).
"Минувшей ночью спасатели разыскивали пропавшего мужчину, обследовали затопленный участок под мостом, где были его машина и ручей. Откачивали воду до реки Мзымты. Мужчину не нашли", — уточнили в ЮРПСО.
Фото © МУП Сочи "Водоканал"
Прокуратура Кубани подтвердила сообщение о пропаже мужчины. По данным kp.ru, речь идёт о 68-летнем сотруднике водоканала Вячеславе Сеферяне. Родные боятся, что его могло смыть в море по пути к машине, когда он собирался ехать на работу.
В Анапе мужчина погиб при попытке спасти тонущую женщину, несмотря на шторм и смерч. А в Адлере дельфина оглушило и прибило к берегу, на помощь животному в беде пришли люди.
ТАСС / П/с администрации Сочи