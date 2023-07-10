Могло смыть в море: Сотрудник водоканала пропал во время залповых ливней в Сочи

Во время подтопления на федеральной территории (ФТ) "Сириус" пропал мужчина, его пустую машину нашли в районе улицы Черновицкой под мостом. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО).

"Минувшей ночью спасатели разыскивали пропавшего мужчину, обследовали затопленный участок под мостом, где были его машина и ручей. Откачивали воду до реки Мзымты. Мужчину не нашли", — уточнили в ЮРПСО.

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