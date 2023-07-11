Эколог назвал природным пубертатом накрывшие Сочи мощнейшие ливни

Такие погодные катаклизмы, как в Сочи, схожи с перепадами настроения в переходном возрасте. Эксперт тематической площадки ОНФ "Экология" в Московской области Илья Рыбальченко считает, что их, как пубертат у подростков, нельзя отменить.

В беседе с телеканалом "360" эксперт рассказал, что существует две версии причин глобального потепления — международная и российская. Согласно первой, глобальное потепление связано с выбросами углекислого газа, поэтому многие страны пытаются ограничить "углеродный след". Российские же специалисты с этим не согласны. По мнению Российской академии наук, в климатических изменениях есть цикличность, а потепление обусловлено выбросом водорода из земной коры, а не углекислого газа. Рыбальченко объяснил, что большинство благополучных стран, развившихся как раз благодаря "углеродному следу", пытаются задушить других, придумывая нелепые теории.

"Этот переход из одного стационарного состояния в другое по закону природы всегда турбулентный, вихревой. Именно потому мы наблюдаем серьёзные оттепели в Якутии и похолодание в Европе, поэтому проливаются дожди в пустынях, где до сих пор не было ни капельки дождя", — сказал он.

По словам эксперта, система должна перенастроиться, а это всегда сопровождается изменениями, которые мы воспринимаем как катаклизмы. Этот закон справедлив для физических, климатических и даже социальных систем. Спокойного перехода из одного состояния в другое не бывает.