"Думают так же, как мы": Путин заявил о большом количестве друзей России в Европе
Путин: У России много друзей в Европе, в том числе во Франции
У России есть очень много друзей в европейских странах, в том числе во Франции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".
"Я знаю, что люди думают так же, как и мы. Им стараются не давать возможность думать, за них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения", — сказал глава государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что в дальнейшем именами участников СВО будут называть города, улицы и школы в России.
Отметим также, что АНО "Россия – страна возможностей" была создана в 2018 году по инициативе самого президента РФ Владимира Путина. За пять лет участниками её проектов стали более 20 миллионов человек из всех регионов страны.
LIFE / Павел Баранов