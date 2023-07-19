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19 июля, 13:33

"Думают так же, как мы": Путин заявил о большом количестве друзей России в Европе

Путин: У России много друзей в Европе, в том числе во Франции

У России есть очень много друзей в европейских странах, в том числе во Франции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".

"Я знаю, что люди думают так же, как и мы. Им стараются не давать возможность думать, за них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения", — сказал глава государства.

Путин озвучил впечатляющие результаты работы АНО "Россия — страна возможностей"

Путин озвучил впечатляющие результаты работы АНО "Россия — страна возможностей"

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что в дальнейшем именами участников СВО будут называть города, улицы и школы в России.

Отметим также, что АНО "Россия – страна возможностей" была создана в 2018 году по инициативе самого президента РФ Владимира Путина. За пять лет участниками её проектов стали более 20 миллионов человек из всех регионов страны.

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LIFE / Павел Баранов

Илья Суриков
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