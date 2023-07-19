"Думают так же, как мы": Путин заявил о большом количестве друзей России в Европе

У России есть очень много друзей в европейских странах, в том числе во Франции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".

"Я знаю, что люди думают так же, как и мы. Им стараются не давать возможность думать, за них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения", — сказал глава государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что в дальнейшем именами участников СВО будут называть города, улицы и школы в России.