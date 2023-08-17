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17 августа, 13:14

Раскрыта схема похищения Западом детей на Украине

Кузнецова заявила, что Россия узнала механизмы похищения детей в Купянске

России стала известна схема, по которой власти Украины похищали детей в городе Купянске Харьковской области. Об этом заявила сопредседатель парламентской Комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Сначала идёт массированная пропаганда, затем сотрудники специализированного фонда "Белые ангелы" — профессиональные похитители — вламываются в дома и увозят детей в неизвестном направлении, а полиция забирает отцов на фронт, нивелируя тем самым возможности защиты своих семей и детей", — написала она в телеграм-канале.

Кузнецова добавила, что позже по линии фонда Save Ukraine детей перепродают в европейские страны. По её словам, сейчас этот механизм по-прежнему работает. Причём злоумышленников прикрывают различные британские и американские ЧВК, следы которых замечены в подобных преступлениях в Сирии, Ираке, Ливии и Эфиопии. Кузнецова надеется, что международные организации оперативно примут необходимые меры.

"Согласно принципам Декларации о правах ребёнка, ребёнок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь. А сейчас на Украине с детьми происходит всё, что можно представить только самого страшного", — заключила она.

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Ранее представитель Всемирного конгресса семей в России и СНГ Алексей Комов заявил, что с Украины уже налажен поток детей на Запад. По его словам, на этом зарабатывают заинтересованные европейцы.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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