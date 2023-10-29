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29 октября, 19:12

Украинцы попросили Россию помочь вернуть им отобранных Западом детей

МИД РФ: Украинцы попросили Россию в ООН помочь вернуть отобранных Западом детей

В постоянное представительство РФ при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке с апреля обратились десятки украинских семей с просьбой помочь вернуть детей, которых у них отобрали западные службы. Об этом заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел России Григорий Лукьянцев.

"Сами обратившиеся нам откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения", — уточнил он в эфире Первого канала.

Лукьянцев добавил, что обратившиеся заявляли о давлении со стороны Украины. По его словам, подобные просьбы продолжают поступать, РФ разбирается в каждом случае.

В августе вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила о раскрытии схемы похищения Западом детей на Украине. По её словам, сначала идёт массированная пропаганда, затем профессиональные похитители из специализированного фонда "Белые ангелы" вламываются в дома и увозят детей в неизвестном направлении, а полиция забирает отцов на фронт. Сообщалось, что свыше 23 тысяч украинских детей остались в Европе без надзора.

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Напомним, что ещё в апреле первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский заявлял, что постпредство РФ при ООН за месяц получило "очень много обращений" из разных государств с просьбой помочь вернуть детей, отобранных европейскими властями. Тогда он отметил, что воровство детей у уязвимых слоёв населения превратилось в системную проблему Европы, которую на Западе не хотят замечать.

Обложка ©

Getty Images / Christopher Furlong

Никита Осипов
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