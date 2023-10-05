Американская компания Coca-Cola замешана в деле о продаже украинских детей. Об этом в ходе пресс-конференции, которая была посвящена проблемам нарушения прав детей в Незалежной, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По её словам, есть документы, подтверждающие этот факт.

Кузнецова заявила, что Coca-Cola замешана в деле о продаже украинских детей. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Наши бойцы, освобождая Святогорск, обнаружили в детском доме документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Одним из плательщиков была компания Coca-Cola", — приводит её слова телеканал "Звезда".

Также Кузнецова подчеркнула, что 7% от доходов бюджета Украины (два миллиарда долларов) составила чёрная трансплантология. Она отметила, что такая система закреплена в этой стране на государственном уровне. В Даркнете публикуются объявления о продаже детей и их органов, однако международные организации бездействуют. Тем временем в Незалежной разрешено делать операции по пересадке без согласия родных. Кроме того, Кузнецова сообщила, что Киев ворует детей, вербует их и заставляет присылать фото войск РФ, а также принуждает к диверсиям.