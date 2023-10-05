Coca-Cola оказалась причастна к продаже украинских детей
Кузнецова заявила, что Coca-Cola замешана в деле о продаже украинских детей
Американская компания Coca-Cola замешана в деле о продаже украинских детей. Об этом в ходе пресс-конференции, которая была посвящена проблемам нарушения прав детей в Незалежной, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По её словам, есть документы, подтверждающие этот факт.
Кузнецова заявила, что Coca-Cola замешана в деле о продаже украинских детей. Видео © Telegram / Zvezdanews
"Наши бойцы, освобождая Святогорск, обнаружили в детском доме документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Одним из плательщиков была компания Coca-Cola", — приводит её слова телеканал "Звезда".
Также Кузнецова подчеркнула, что 7% от доходов бюджета Украины (два миллиарда долларов) составила чёрная трансплантология. Она отметила, что такая система закреплена в этой стране на государственном уровне. В даркнете публикуются объявления о продаже детей и их органов, однако международные организации бездействуют. Тем временем в Незалежной разрешено делать операции по пересадке без согласия родных. Кроме того, Кузнецова сообщила, что Киев ворует детей, вербует их и заставляет присылать фото войск РФ, а также принуждает к диверсиям.
Ранее Кузнецова сообщила о раскрытии схемы похищения Западом детей на Украине. По её словам, сначала идёт массированная пропаганда, затем профессиональные похитители из специализированного фонда "Белые ангелы" вламываются в дома и увозят детей в неизвестном направлении, а полиция забирает отцов на фронт. Между тем уже свыше 23 тысяч украинских детей остались в Европе без надзора.
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