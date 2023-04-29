Полянский рассказал об обращении украинских беженок за помощью к России
Полянский: Беженки с Украины в Европе просили Россию помочь в возвращении детей
Российское постпредство при ООН за месяц получило "очень много обращений" из разных стран с просьбой помочь вернуть детей, отобранных европейскими властями. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.
"По итогам за месяц могу сказать, что мы получили очень много обращений с просьбой помочь, причём не только от украинских беженок", — написал дипломат в телеграм-канале.
По его словам, "воровство детей" у уязвимых слоёв населения и их эксплуатация превратились в системную проблему Европы, которую на Западе не хотят замечать. Были опубликованы обращения украинок Эмилии Журбы (Финляндия), Тамары Зандфос (Германия), Оксаны Буратевич (Германия), Юлии Панасенко (Испания). Первый заместитель постпреда добавил, что отобранные у них дети находятся в приютах и содержатся в плохих условиях, дипломатические представительства отказываются помогать обращающимся к ним родителям, намекая на "чувствительный политический контекст".
Полянский добавил, что без участия неравнодушных активистов и неправительственных организаций в этой ситуации не обойтись.
Ранее Лайф писал, что беженцы с Украины устроили митинг на военной базе в Нидерландах из-за условий проживания. По словам одной из беженок, еда в центре ужасная, образование плохое, а медицинское обслуживание нулевое.
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