Полянский рассказал об обращении украинских беженок за помощью к России

Российское постпредство при ООН за месяц получило "очень много обращений" из разных стран с просьбой помочь вернуть детей, отобранных европейскими властями. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

"По итогам за месяц могу сказать, что мы получили очень много обращений с просьбой помочь, причём не только от украинских беженок", — написал дипломат в телеграм-канале.

По его словам, "воровство детей" у уязвимых слоёв населения и их эксплуатация превратились в системную проблему Европы, которую на Западе не хотят замечать. Были опубликованы обращения украинок Эмилии Журбы (Финляндия), Тамары Зандфос (Германия), Оксаны Буратевич (Германия), Юлии Панасенко (Испания). Первый заместитель постпреда добавил, что отобранные у них дети находятся в приютах и содержатся в плохих условиях, дипломатические представительства отказываются помогать обращающимся к ним родителям, намекая на "чувствительный политический контекст".

Полянский добавил, что без участия неравнодушных активистов и неправительственных организаций в этой ситуации не обойтись.