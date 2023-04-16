Беженцы с Украины устроили митинг на военной базе в Нидерландах из-за условий проживания

Беженцы с Украины устроили акцию протеста перед приёмным центром на армейской базе Харскамп в Нидерландах. Как сообщает портал GLD, они пожаловались на условия проживания, плохую еду, медицинское обслуживание и образование низкого качества.

"Отсутствие приватности, низкий уровень обучения детей и плохие санитарные условия. В центре приёма украинских беженцев в Харскампе царит недовольство. Оно настолько велико, что беженцы сегодня провели акцию протеста перед центром с требованием улучшить условия проживания", — отмечается в публикации.

Пр словам одной из беженок, еда в центре ужасная, образование плохое, а медицинское обслуживание нулевое. Женщина считает, что это место может быть пригодным для жизни на короткий срок, но не более. Другой беженец пожаловался, что жить тут приходится "как в армии", никакого уединения.

В акции протеста участвовали около десяти украинцев, они принесли плакаты и флаг страны. В муниципалитете признали, что основания для недовольства беженцев есть. Сейчас в центре проживает порядка 330 человек.